شوف عروض نستو الأسبوعية الموفرة عروض رمضان

عروض نستو الأسبوعية الموفرة وأقوي التخفيضات الرمضانية ومنها 10 كيلو المجلس سكر ب 16،95 ريال، 10 كيلو أرز بسمتي هندي من تاج الهند ب 59،95 ريال، نور زيت دوار الشمس 2 حبة + عبوة 750 جم مجاناً ب 33،95 ريال، القصيم مياه 24 عبوة ب 0،95 ريال، قطع لحم غنم هندي ب 34،95 ريال، بطاطس ب 0،95 ريال، نسكافية كلاسيك قهوة 200 جم ب 13،95 ريال، فقية دجاج مجمد ب 69،95 ريال، أومو مسحوق غسيل منوع 2،5 كيلو ب 16،95 ريال.

عروض نستو الأسبوعية الموفرة عروض رمضان

فيري سائل لغسيل الصحون بالليمون لتر ب 9،95 ريال، أفوكادو كينيا ب 6،95 ريال، عنب أبيض ب 3،95 ريال، دريسكول بلو بيري ب 7،95 ريال، جوز الهند سيريلانكا ب 4،95 ريال، برتقال فالنسيا ب 3،95 ريال، علبة دريسكول فراولة 15،95 ريال، قرع طويل ب 3،95 ريال، فلفل أخضر بارد ب 3،95 ريال، باذنجان ممتاز ب 3،95 ريال، بطاطس حلوة مصري، مانجو بادامي الهند ب 9،95 ريال، صندوق فطر ب 0،95 ريال.

عروض نستو الأسبوعية الموفرة الطازجة

لحم بقر بلدي ب 30،95 ريال، لحم طازج بوفالو ب 32،95 ريال، لحم باكستاني غنم ب 44،95 ريال، لحم بقر مفروم ب 29،95 ريال، قطع لحم بقري باكستاني ب 25،95 ريال، كتف لحم بقر باكستاني ب 34،95 ريال، شرايح لحم بقر هندي ب 32،95 ريال، سمك ماكيرال صغير ب 5،95 ريال، لحم طازج بالعظم بوفالو ب 28،95 ريال، كبده لحم بقري ب 22،95 ريال، جمبري ب 22،95 ريال/ سمك باراموندي ب 21،95 ريال.

عروض نستو الأسبوعية الموفرة على الأجبان

الجميل حلاوة سادة ب 11،95 ريال، سمبوسة سويتز أجيتا ب 12،50 ريال، جبن أبيض هانغاري ب 15،95 ريال، نستو فطائر دجاج ب 15،95 ريال، رول برياسو نيستو ب 6 ريال، نستو كيكة الغابة البيضاء صغيرة ب 11،95 ريال، نستو خبز بالزبدة ب 2،95 ريال، برياني دجاج حيدر اباد ب 7،95 ريال، دجاج حار جاف ب 10،95 ريال، شعيرية دجاج ب 10،95 ريال.