نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التوفير من نستو على المكسرات والمستلزمات الرمضانية رمضان مبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التوفير من نستو ، عروض مميزة على مستلزمات الشهر الكريم من مكسرات وعصائر وأطعمة طازجة ومعلبة واللحوم بجميع أنواعها، مجلة عروض نستو الرمضانية تشمل كيلو من اللوز الأمريكي حجم وسط ب 26،95 ريال، نسكرز بالفستق 450 جم ب 24،95 ريال، الزبيب الأسود الكبير ب 19،95 ريال، جوز بدون قشر ب 41،95 ريال، تمر الهدي مجدول ب 19،95 ريال، حلاوة كراميل ب 18،95 ريال، الكاجو مع الجلد مشوي ب 27،95 ريال.

عروض التوفير من نستو على المكسرات والمستلزمات الرمضانية

بودرة جوز الهند ب 14،95 ريال، فول سوداني ابيض محمر ب 14،95 ريال، مكسرات مشكلة درجة أولي ب 39،95 ريال، بذر دوار الشمس محمرة ب 11،95 ريال، فلفل أسود كامل ب 26،95 ريال، تمر صفاوي ب 17،95 ريال، الهدي شراب التمر 700 جم ب 11،95 ريال، تمور المجلس ب 5،95 ريال، تمور المجلس الصقعي ب 18،95 ريال.

عروض التوفير من نستو المستلزمات الرمضانية

أبو على أرز هندي أبيض طويل الحبة ب 39،95 ريال، المجلس البرياني أرز 5 كيلو ب 17،95 ريال، أنكر حليب بودرة 2،25 كيلو ب 47،95 ريال، كي بي بي أرز بارمال 5 كيلو ب 15،95 ريال، زيت عافية 9 لتر ب 87،95 ريال، بيلسبري فريش تشاكي أنا 5 كيلو ب 16،95 ريال، المراعي سمن 400 جم ب 17،95 ريال، رحمة زيت زيتون 500 مل + 250 مل ب 19،95 ريال، زيتعافية 2،9 لتر ب 35،95 ريال.

عروض نستو الأسبوعية

تانج عصير بتقال 2 كيلو ب 45،95 ريال، بوني حليب مبخر علبة زجاجية 4 حبات ب 10،95 ريال، الأسرة سكر بني كيلو ب 9،95 ريال، السعودية معجون طماطم 8 حبات ب 10،95 ريال، الباكر دقيق سادة 10 حبات ب 34،95 ريال، الكبوس مسحوق الشاي 100 كيس ب 10،95 ريال، نسكويك حبوب الأفطار بالشوكولاته 625 جم ب 25،95 ريال، نسكافية القدح الأحمر 200 جم ب 25،95 ريال.

عروض التوفير من نستو

جرينز الكرمل تتصدر 12 حبة ب 30،95 ريال، جرينز جيلى 12 حبة ب 24،95 ريال، جرينز مسحوق الكاسترد 450 جم ب 5،95 ريال، الرياض فود ويب فانيليا ب 6،95 ريال، الرياض فود زلابية خليط خميرة 500 جم ب 3،50 ريال، الرياض فود بيكربونات الصوديوم 3 حبات ب 6،95 ريال، بيدر بمجرينات سلسة 700 مل ب 12،95 ريال، بيدر الخل 3 لتر ب 11،95 ريال، بيدر عصير بالليمون لتر ب 5،95 ريال، بيدر ماء الورد 300 مل ب 7،95 ريال.