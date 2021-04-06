شوف عروض بنده السعودية اليوم الأخير علي الأجهزة الإلكترونية رمضان عروض السعودية١٤٤٢

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عروض بنده السعودية اليوم الأخير تشتهر متاجر بنده في المملكة العربية السعودية لما تقدمه من منتجات وسلع غذائية تحمل علامة بنده التجارية وعرفت هذه المنتجات بطعمها الجيد وجودتها العالية، وتعتبر أسعار هذه المنتجات مخفضة بجانب أسعار المنتجات الغذائية الاخرى، تقوم أسواق بنده بعرض الكثير من العروض الأسبوعية والعروض اليومية، وتشمل هذه العروض كافة السلع الموجودة في المتاجر كما تعرض هذه العروض على الموقع الإلكتروني الخاص بها. عروض بنده السعودية اليوم الأخير علي الأجهزة الإلكترونية عروض بنده اليوم قدر ضغط ألمونيوم السيف 7 لتر بلغ سعره 89 ريال سعودي بدلاً من سعر 135 ريال سعودي.

قدر ضغط ألمونيوم السيف 9 لتر بلغ سعره 119 ريال سعودي بدلاً من سعر 160 ريال سعودي.

قدر ضغط ألمونيوم السيف 11 لتر بلغ سعره ،129 ريال سعودي بدلاً من سعر 183 ريال سعودي.

مايكروويف جيباس سعة 30 لتر بلغ سعره 399 ريال سعودي بدلاً من سعر 599 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية موزع مياه بارد وحار مليك أون بلغ سعره 279 ريال سعودي بدلاً من سعر 439 ريال سعودي.

طقم أواني طبخ تيفال سوبر 5 قطع بلغ سعره 149 ريال سعودي بدلاً من سعر 224 ريال سعودي.

قدر ضغط تيفال سعة 6 لتر بلغ سعره 329 ريال سعودي بدلاً من سعر 426 ريال سعودي.

طقم مقلاة تيفال 2 قطعة بلغ سعره ،109 ريال سعودي بدلاً من سعر 152 ريال سعودي.

طقم أواني طبخ ألمونيوم شيف ارت رويال فورد 7 قطع بلغ سعره 209 ريال سعودي بدلاً من سعر 274 ريال سعودي. عروض بنده على أدوات المطبخ عروض السعودية اليوم طقم قدور كوركماز استرا 9 قطع بلغ سعره 349 ريال سعودي بدلاً من سعر 459 ريال سعودي.

مقلاة تيمبو تيفال 20 سم بلغ سعرها 50 ريال سعودي بدلاً من سعر 74 ريال سعودي.

مقلاة تيمبو تيفال 24 سم بلغ سعرها 55 ريال سعودي بدلاً من سعر 79 ريال سعودي.

مقلاة تيمبو تيفال 26 سم بلغ سعرها 65 ريال سعودي بدلاً من سعر 95 ريال سعودي.

مقلاة تيمبو تيفال 28 سم بلغ سعرها 70 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال. في انتظار تعليقاتكم وانتظروا منا باقي عروض بنده السعودية الجديدة. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية اليوم الأخير علي الأجهزة الإلكترونية رمضان عروض السعودية١٤٤٢ - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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