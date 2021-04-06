نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 7 ابريل 2021 : عروض شهر رمضان الموافق 25 شعبان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم الاسبوعيه اليوم الثلاثاء 7 ابريل التي تعد واحده من افضل العروض التي ينتظرها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث تعتبر أسواق العثيم واحده من اهم الأسواق التي تقدم جميع المنتجات لعملائها حيث تحتوي علي العديد من المنتجات الغذائية من بينها اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والمشروبات والتمر بمناسبه شهر رمضان الكريم بتخفيضات تصل الي 50%

عروض العثيم الأسبوعية

تتمتع عروض العثيم بخصومات كبيره جدا حيث تقدم للمواطنين جميع المنتجات والسلع الرمضانية بمناسبه اقتراب شهر رمضان حيث تقدم عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات علي اللحوم ولاسماك والمعلبات كالتونه والصلصة والفول وتضم أيضا جميع البقوليات كالفاصوليا كما تحتوي عروض العثيم علي جميع المنظفات ومستحضرات التجميل وجميع الأدوات المنزلية وأيضا الأجهزة الإلكترونية كالشاشات التليفزيونية والجوالات.

مجله عروض العثيم الاسبوعية

تحتوي مجله عروض العثيم الأسبوعية علي العديد من المنتجات المختلفة والمتنوعة التي يحتجها كل بيت في المملكة العربية السعودية بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم حيث توفر أسواق العثيم في عروضها اللحوم والدواجن والأسماك وجميع الخضروات كالبصل الأخضر والخيار الأخضر البلدي والباذنجان والملفوف والطماطم وتقم عروض العثيم جميع أنواع الفواكه كالعنب والمانجوا والتفاح والأناناس والافاكادو وجميع أنواع التمر والمكسرات

كانت كل هذه مجله عروض العثيم الأسبوعية علي جميع المنتجات الغذائية و التي تبدأ هذه اليوم 7 ابريل 2021 الموافق 25 شعبان وتستمر هذه العروض لمده أسبوع فقط حيث تنتهي يوم 13 ابريل في جميع متاجر واسواق العثيم في جميع المدن الرياض ومكه والخرج في المملكة العربية السعودية .

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