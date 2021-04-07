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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التوفير من نستو ماركت الأسبوعية رمضان كريم في المقال التالي
عروض التوفير من نستو ماركت الأسبوعية على دجاج ساديا المبرد نبدأها ب صدر دجاج بدون جلد بالعظم ب 10،95 ريال، فخد دجاج 900 جم ب 8،95 ريال، ساديا أجنحة دجاج 900 جم ب 8،95 ريال، دجاجة ساديا فريش 2 كيلو ونصف مغلفة ومملحة ب 17،95 ريال، أجنحة دجاج 900 جم ب 8،95 ريال، ساديا دجاج 1،4 كيلو ب 13،95 ريال، أمريكانا بطاطس مقلية 2،5 كيلو ب 10،95 ريال، دو نقانق 400 جم ب 4،95 ريال، دو ناجتس دجاج بالخبز ب 12،95 ريال.
عروض التوفير من نستو ماركت الأسبوعية
لامبويستن بطاطس 2،5 كيلو ب 12،95 ريال، داري ملوخية 4 حبات ب 10 ريال، مسحب دجاج أمريكانا ب 21،95 ريال، أمريكانا بوب كورن الدجاج ب 21،95 ريال، أمريكانا ناجت الدجاج ب 21،95 ريال، داري جبنة موزريلا مبشورة كيلو ب 25 ريال، السعودية لحم مفروم ب 10 ريال، مونتانا سبانخ مفروم 4 حبات ب 10 ريال،الكبير مقليات الدجاج 400 جم ب 9،95 ريال، الكبير دجاج ب 7،95 ريال، الكبير سمبوسة خضار ب 34،95 ريال.
عروض التوفير من نستو
جلبري ناجتس دجاج 250 جم ب 6،95 ريال، لذة بسلة خضراء 3 حبات ب 10 ريال، شيفز كواليتي بطاطس مقلي 2،5 كيلو ب 12،95 ريال، السنبلة سبرينج رول 160 جم ب 3،95 ريال، السنبلة جولاش مجمدة 500 جم ب 8،95 ريال، السنبلة عجينة كنافة مجمدة ب 7،95 ريال، استرا سمان سعودي 600 جم ب 11،95 ريال، بيض 30 حبة ب 13،95 ريال، لورباك زبدة غير مملحة ب 3،95 ريال، كرافت شيدر جبنة 8 حبات ب 21،95 ريال، جبنة كيري 3 حبات ب 23،95 ريال، المراعي جبن شرائح ب 9،95 ريال.
عروض نستو على منتجات الجمال
هيد آند شولدرز شامبو منوع 400 مل ب 12،95 ريال بانتين شامبو للشعر منوع 400 مل ب 11،95 ريال، دوف شامبو للشعر منوع 400 مل ب 12،95 ريال، كلير شامبو منوع 400 مل ب 14،95 ريال، هيمالايا ب 10،95 ريال، بارشوت كريم للشعر منوع 1+1 ب 7،95 ريال، كلير شامبو منوع 400 مل ب 14،95 ريال، فاتيكا جل للشعر منوع 250 مل ب 6،95 ريال، فازلين زيت مقوب ومكثف للشعر ب 14،95 ريال.
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