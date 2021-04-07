شوف عروض بنده الاسبوعية علي الجوالات 7 ابريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442 هـ

عروض بنده علي الجوالات من العروض المميزة التي يرغب الكثير في الحصول عليها، ونوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني آخر عروض بنده الأسبوعية علي الجوالات وكافة الهواتف المحمولة الجديدة التي توفرها بنده لجميع عملاءها بأسعار مميزة للغاية، وتوفر لهم خصومات وتخفيضات كبيرة ومذهلة علي جميع الهواتف المحمولة التابعة لجميع الشركات العالمية مثل سامسونج وجاوبو وأبل وهواوي وكافة أنواع الهواتف المختلفة الأخرى التي يمكنك الحصول عليها من خلال بنده السعودية.

عروض بنده علي الجوالات الاسبوعية

من ضمن عروض بنده الاسبوعية علي الجوالات توفر العديد من انواع التابلت والايباد المميزة، وايضا توفر مستلزمات الهواتف المحمولة من اكسسوارات وغيرها مثل سماعات لاسلكية اير بودس وشاحن متنقل داتا زون وقرص تخزين توشيبا، ومن أبرز أنواع التابلت المتوفرة هي تابلت هواوي تي 3 وتابلت هواوي تي 10، وتابلت لينوفو إم 7، ولاب توب أسوس سيليرون، والكثير من اكسسوارات الهواتف المحمولة والتابلت التي توفرها بنده اليوم في مختلف فروعها لكي يستطيع الجميع الاستفادة منها.

عروض بنده الاسبوعية علي الجوالات تشمل الكثير من الهواتف المحمولة أبرزها هي لينوفو نوت كي 12 بسعر 589 ريال بدلا من 899 ريال، وجوال لينوفو كي 12 بسعر 499 ريال بدلا من 599 ريال، وجوال الكاتيل 3 اكس بسعر 699 ريال، وجوال هواوي نوفا 7 أي بسعر 879 ريال، وجوال هواوي واي 9 أي بسعر 1049 ريال، وجوال هواوي واي 7 بي بسعر 649 ريال، وجوال هواوي واي 7 أي بسعر 699 ريال، وسامسونج نوت 10 لايت بسعر 1499 ريال بدلا من 2199 ريال، وجوال سامسونج أي 71 ريال بسعر 1299 ريال بدلا من 1759 ريال، وجوال سامسونج أي 51 بسعر 949 ريال بدلا من 1209 ريال، وجوال سامسونج أي 12 بسعر 599 ريال، وجوال سامسونج أي 02 بسعر 425 ريال.