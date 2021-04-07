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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده هايبر panda بالسعودية برمضانك نهنيك تخفيضات الاسبوع السادس في المقال التالي
اليوم سنعرض عليكم متابعينا الكرام أحدث عروض عن هايبر بنده في المملكة العربية السعودية بجميع الفروع وهذا العرض الأسبوع السادس تحت شعار برمضان نهنيك وبأسعارنا نراضيك، وسنتحدث من خلال السطور التالية عن جميع الأقسام في هايبر panda والعروض على المواد الغذائية التموينية، كما يوجد عروض خاصة على اللحوم الطازجة وعلى الدواجن الطازجة ومكتوب على عرض الدواجن بالأخص نفس الحجم بنفس السعر، ويعتبر هايبر بنده من أكبر وأضخم المتاجر التي تبيع بسعر الجملة للمواطنين سوف نعرض عليكم اليوم بالتفصيل الكتالوج الخاصة بالعروض.
عروض بنده هايبر بالسعودية الأسبوعية:
سنوضح من خلال المقالة التالية العروض الخاصة بقسم الدواجن الطازجة وتشمل العروض على الدواجن الطازجة كالتالي:
- عرض على دواجن طازج فقية سعر الدجاجة حجم كيلو في العرض 13.95 ريال.
- عرض على دواجن رضوى سعر الدجاجة حجم كيلو في العرض 13.95 ريال.
- عرض على دواجن فاخر طازج اليوم سعر الدجاجة حجم كيلو في العرض 13.95 ريال.
- عرض على دواجن رضوى سعر الدجاجة حجم 1100 في العرض 12.95 ريال.
- عرض على دواجن طازج فقية سعر الدجاجة حجم 1100 في العرض 12.95 ريال.
- عرض على دواجن التنمية سعر الدجاجة حجم 1100 في العرض 12.95 ريال.
خصومات بنده هايبر اليوم:
- عرض على دواجن الأسباح سعر الدجاجة حجم 1100 في العرض 12.95 ريال.
- عرض خاص على قطع دجاج متنوعة لشركة التنمية بوزن 900 جرام بسعر 7.95 ريال.
- عرض على قطع دجاج متنوعة لشركة الأسباح بوزن 900 جرام بسعر 7.95 ريال.
- عرض مميز على الدجاج المفروم فاخر اليوم بسعر 8.95 ريال بوزن 400 جرام.
- عرض على الدجاج المقطع لحشو السمبوسة وزنها 250 جرام سعر العرض 5.95 ريال.
- مكعبات من صدور دجاج شركة الرضوى بوزن 400 جرام وسعرها في العرض 17.5 ريال.
تنزيلات وتخفيضات بنده هايبر بالسعودية:
- عرض على الجبنة الموتزريلا فرساتا وزنها 900 جرام سعر العرض 21.95 ريال.
- عرض على جبنة البقرة الضاحكة الكريمي بالكوب وزن 900 جرام بسعر 16.95 ريال.
كتالوج تخفيضات بنده هايبر بالسعودية:
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده هايبر panda بالسعودية برمضانك نهنيك تخفيضات الاسبوع السادس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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