شوف عروض العثيم اليوم الاربعاء 7 ابريل 2021 الموافق 25 شعبان : عروض الصفقات الكبري

نقدم لكم عروض العثيم اليوم التي تعد من اهم وافضل العروض في المملكة العربية السعودية حيث يبحث المواطنين علي عروض العثيم لأنها تقدم جميع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية وجميع الأجهزة الإلكترونية بتخفيضات تصل الي 50% بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم حيث تقدم اليوم الأربعاء عرض الصفقات الكبري علي الأدوات المنزلية.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم اليوم عرض مهما لمده يوم واحد فقط الأربعاء 7 ابريل 2021 عرض الصفقات الكبري والذي يشمل قدر ضغط بسعر 99 ريال سعودي و طقم طبخ هوم بسعر 99 ريال سعودي ومقلاه بسعر 29.95 ريال سعودي وتحتوي عروض العثيم ايضا علي ميكرويف بسعر 189 ريال سعودي وخلاط كهربائي بسعر 69 ريال سعودي فقط و مقلاه بطاطس بسعر 249 ريال سعودي وصانعه الخبز بسعر 139 ريال سعودي وعجانه كهربائيه بسعر 199 ريال سعودي.

كانت كل هذه عروض العثيم اليوم الأربعاء 7 ابريل التي تحتوي علي العديد الأجهزة المنزلية التي يحتاجها كل بيت ف المملكة العربية السعودية حيث تقدم عروض العثيم هذه المنتجات بتخفيضات كبيره جدا تصل الي 50% كي يستفيد جميع المواطنين بهذه المنتجات بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم حيث تستمر هذه العروض يوم واحد فقط الأربعاء في جميع فروع عبدلله العثيم او حتي أن يتم نفاذ الكميه المحددة.