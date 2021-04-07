نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض أسواق العثيم اليوم على الأدوات المنزلية والإلكترونية بأقل الأسعار في المقال التالي

استمتع بأحدث عروض أسواق العثيم لهذا الأسبوع بأقل الأسعار ابتداءً من اليوم الأربعاء 7 من أبريل وحتى يوم الثلاثاء 13 أبريل، توفر مجموعة عبد الله العثيم في مختلف فروعها أقوى التخفيضات على الأجهزة المنزلية الكهربية والأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى أدوات طهي الطعام بأسعار مميزة لتتيح الفرصة لكل ربة منزل لاقتناء ما تحتاج إليه من هذه المنتجات التي تسهل الحياة كثيراً في إعداد وتجهيز الطعام وتوفير متطلبات المنزل في أقل وقت، ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك توفر مجموعة العثيم مول هذه العروض المميزة والتي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل العملاء. أحدث عروض أسواق العثيم على الأجهزة احصل على مايكرويف كليك أون 20 لتر ديجيتال بسعر 169 ريال فقط من أي فرع من فروع العثيم مول في المملكة العربية السعودية.

اشتري الآن فرن كوولين كهربائي 45 لتر فقط مقابل 229 ريال سعودي.

مقابل 299 ريال فقط يمكنك شراء كولين قدر ضغط كهربائي 10 لتر.

احصل على صانعة سمبوسة امجوي بسعر 129 ريال فقط.

قلاية السيف صحية سعة 4 لتر بسعر 269 ريال فقط.

قدر ضغط كهربائي جي في سي 8 لتر بسعر 269 ريال.

غلاية مياه كوولين زجاج 1.7 لتر بسعر 69 ريال سعودي فقط.

خلاط كوولين 350 واط بسعر 59 ريال. ممسحة فليدا برومست موب بسعر 69 ريال فقط.

اشتري مكنسة موج ناعمة/ خشنة/ خارجية مقابل 16.95 ريال سعودي فقط.

صينية فرن فيواجير 3 قطعة بسعر 29.95 ريال.

احصل على طقم مقلاة رويال فورد 2 حبة + هدية بسعر 35 ريال فقط.

محضر طعام هومر بسعر 169 ريال سعودي.

قطاعة خضار كينوود 550/ 40 بسعر 99 ريال.

خلاط أولسن مارك 4 × 1 بسعر 115 ريال.



جوال أيفون 12 برو ماكس 256 جيجا بايت بسعر 5099 ريال للحبة يتوفر العرض على هذا الصنف فقط في بعض فروع أسواق العثيم في الأحساء- الدمام- المرسلات- طريق الملك- السويدي- خريص- بريدة- الربوة- الشفا.

جوال أيفون 12 برو 128 جيجا بايت سعر الحبة 4465 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض أسواق العثيم اليوم على الأدوات المنزلية والإلكترونية بأقل الأسعار - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض أسواق العثيم اليوم على الأدوات المنزلية والإلكترونية بأقل الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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