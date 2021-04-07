نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسواق الراية في السعودية تطلق مجلة العروض الأسبوعية لرمضان في المقال التالي

هل هلالك يا رمضان هو عنوان مجلة أسواق الراية في السعودية لهذا الأسبوع، مجلتهم الخاصة بالعروض والتخفيضات على الكثير من المنتجات، فمع اقتراب الشهر الكريم تحلو العروض ليتسوق المواطنون ويحصلون بكل سهولة على احتياجاتهم الغذائية التي تكفي شهر رمضان بالكامل بأفضل الأسعار، وإليكم فكرة عن هذه العروض التي ما زالت صالحة لستة أيام. مجلة أسواق الراية وعروض مميزة على الزيت والأرز بأنواعه: زيت جوز هند بكر ممتاز ماركة هناء بسعر 38.5 ريال سعودي بدلاً من 45.44 ريال للزجاجة الواحد لتر، بينما الزجاجة سعة 500 لتر بسعر 21.75 ريال سعودي بدلاً من 25.49 ريال.

زيت نباتي من العربي زجاجة سعة 2.9 لتر بالإضافة إلى زجاجة هدية سعة 500 مللي فقط بسعر 29.50 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال.

زيت نباتي من صني 1.5 لتر فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال.

زيت دوار الشمس من أبو زهرة 1.8 لتر بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال.

أرز بسمتي هندي ماركة الوليمة وزن 10 كيلو جرام بسعر 59.95 ريال فقط بدلاً من 83.95 ريال.

أرز بسمتي هندي من أبو كاس وزن 5 كيلو جرام بسعر 33.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال سعودي.

أرز بسمتي هندي من أبو سنبلتين وزن 5 كيلو جرام فقط بسعر 29.95 ريال سعودي بعد الخصم حيث ستوفر 8.33 ريال.

أرز مصري النيل وزن 5 كيلو جرام بخصم 5.44 ريال من سعره الأصلي 30.39 ريال سعودي وبعد الخصم يصبح 24.95 ريال.

أرز بسمتي هندي ماركة تيجان وزن 10 كيلو جرام بسعر 57.50 ريال سعودي بعد خصم قدره 12.87 ريال. خصومات على أصناف الشوكولاتة المختلفة: تعرض أسواق الراية في السعودية خصومات على أنواع مختلفة من الشوكولاتة منها، شوكولاتة فريرو روشيه بالبندق وزن 375 جرام بسعر 36.95 ريال سعودي بدلاً من 53.94 ريال أي بخصم قدره 16.99 ريال.

توفي كواليتي ستريت ماكينتوش علبة صفيح وزن 1.25 كيلو جرام بخصم رائع قدره 45.14 ريال سعودي ليصبح سعرها 59.95 ريال.

شوكولاتة مشكلة مينيز من شركة نستلة 36 قطعة وزن الكيس 480 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 32.94 ريال بخصم قدره 12.99 ريال.

شوكولاتة مشكلة جواهر من جالكسي بعلبتها المميزة وزن 650 جرام بخصم قدره 34 ريال أي بدلاً من 69.95 ريال تستطيع شراؤها بمبلغ 35.95 ريال سعودي فقط طبعاً خلال فترة العرض وهي أيام قليلة فاغتنم الفرصة واستعد للشهر الفضيل. الوسوم عمر شويل - جدة أسواق الراية في السعودية تطلق مجلة العروض الأسبوعية لرمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أسواق الراية في السعودية تطلق مجلة العروض الأسبوعية لرمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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