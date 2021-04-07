نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كراميش 2021 الجديد للأطفال Karameesh Kids لمتابعة أقوى البرامج والأناشيد الممتعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع تزايد عدد قنوات الأطفال الفضائية يحتار الآباء والأمهات في اختيار القناة الأنسب لأطفالهم لتشغيلها والاستمتاع بمحتوياتها الجذابة، ومن أكثر القنوات التي يوصى بها دومًا لتشغيلها دون أدنى قلق للأطفال، هي قناة كراميش الفضائية للأطفال، والتي تقدم مجموعة من أجمل الأناشيد المختلفة المحببة للأطفال، في السطور الآتية نوضح كيفية ضبط تردد قناة كراميش 2021 الجديد للأطفال عبر النايل سات.

تردد قناة كراميش 2021 الجديد للأطفال

قناة كراميش للأطفال تقدم للأطفال كل ما يحلو للأطفال من محتويات رائعة من أفلام الكرتون المختلفة والأناشيد الممتعة، ويمكن استقبال وضبط قناة كراميش للأطفال من خلال القمر الصناعي الأشهر بالوطن العربي النايل سات عبر ضبط البيانات الآتية:

القمر الصناعي النايل سات 201 7 درجات غرب.

التردد الشبكي هو 11603

القطبية أفقي.

معدل الترميز 27500

كما يمكن ضبط بيانات قناة كراميش للأطفال عبر التردد التالي لاستقبال القناة بجودة عالية بصورة نقية وصوت واضح من خلال القمر الصناعي النايل سات، والتردد الآخر هو:

القمر الصناعي النايل سات 201 – 7 درجات غرب.

التردد الشبكي لقناة كراميش 11315

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة كراميش للأطفال

تقدم قناة كراميش للأطفال مجموعة من أحلى أغاني الأطفال الممتعة لهم والتي يقدمها باقة متميزة من الأطفال الموهوبين، من بينهم زينة عواد، نتالي مرايات، ورانيا صلاح، وغيرهم من الأطفال المحبوبين كثيرًا.

كما تحرص إدارة القناة على تقديم من الأغاني ما تعمل على تعزيز أخلاقيات الأطفال وتكسبهم حسن التصرف والسلوكيات القويمة، مثل مساعدة الغير واحترام الكبير والنظافة الشخصية وتناول الأكل الصحي والحفاظ على الصلوات في مواعيدها، وغيرها.

كما تقدم قناة كراميش للأطفال الأغاني التعليمية التي تحتوي على محتويات تعمل على تعليم الأطفال كل من الحروف والأرقام والألوان سواء باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.