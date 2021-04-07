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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على الأغذية وعروض شهر رمضان 1442 في hyper panda في المقال التالي
يُقدم هايبر بنده عروض وخصومات هائلة على الأغذية بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونجد في عروض بنده الأسبوعية التي وردت في مجلة بنده تخفيضات رائعة على المنتجات الغذائية، فيوجد عرض 2 عبوة زيت ذرة عافية حجم 1 لتر ونصف، وأيضًا 2 عبوة حجم 750 مل، بالإضافة إلى 2 عبوة حجم 500 مل، وكل ذلك بسعر 34.95 ريال سعودي، كذلك يوجد عرض 2 كيس من صدور دجاج من ساديا، وزن 1 كجم، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 57 ريال سعودي، وتبدأ تخفيضات هايبر بنده hyper panda من يوم الأربعاء 7 أبريل 2021 وتستمر حتى 13 أبريل.
عروض بنده
إليكم أرخص عروض بنده الأسبوعية على المنتجات الغذائية بأنواعها، من أجبان، لحوم، والمزيد من الأغذية المتوافرة بأفضل الأسعار في عروض بنده.
- 2 عبوة زيت زيتون بكر من السوسن، حجم 500 مل، بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 34.50 ريال سعودي.
- كرتون مكون من 12 عبوة حليب المراعي كامل الدسم أو قليل الدسم، حجم 1 لتر، بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
- 6 عبوات من تونة تريفا أو هنا بسعر 19.95 ريال سعودي.
- 2 عبوة شوفان أبيض من هناء وزن 1 كجم بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 26.50 ريال سعودي
- 10 عبوات من قشطة بوك بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 35 ريال سعودي.
هايبر بنده hyper panda
- دجاج مفروم فاخر طازج من اليوم، وزن 400 جرام، بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 16.75 ريال سعودي.
- حشوة سمبوسة دجاج طازجة من رضوى، وزن 250 جرام، بسعر 5.95 ريال سعودي بدلًا من 8.25 ريال سعودي.
- مكعبات من صدور الدجاج من رضوى، وزن 400 جرام، بسعر 17.50 ريال سعودي بدلًا من 22.50 ريال سعودي.
عروض بنده اليوم
- كرتون من دجاج دو، يحتوي على 10 دجاجات، وزن الدجاجة الواحدة 1.2 كجم، بسعر 93.95 ريال سعودي بدلًا من 159.95 ريال سعودي.
- كيس وزن 10 كجم من أرز مزة بسمتي من أبو كاس، بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 82.95 ريال سعودي.
- 3 عبوات زيت دوار الشمس من نور، حجم 1 لتر ونصف، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 53.50 ريال سعودي.
- 10 أكياس من سكر الأسرة، وزن الكيس الواحد 2 كجم، بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 38.25 ريال سعودي.
- كرتون من الطماطم، وزن 4.5 كجم، بسعر 9.95 ريال سعودي.
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