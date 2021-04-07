نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم MBC كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الخميس 2021 وأرقام الاشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفع معدل البحث عن مسابقة الحلم MBC في الوطن العربي، لكونها تحقق أحلام العديد في العالم العربي، لذلك يذهب العديد من الأفراد للاشتراك في هذه المسابقة حتى يتمكنوا من تحقيق آمالهم التي يرغبونها، وبسبب تحقيق آمال المشتركين وجدية المسابقة يشارك فيها ملايين المواطنين في جميع أنحاء العالم العربي وتعتبر من أعلى المسابقات العالمية مشاركة وبحثا على مدار العام، وتقام مساء كل خميس ويقوم بتقديمها السيد مصطفي الأغا.

ماهي مسابقة الحلم؟

مسابقة الحلم هي عبارة عن نوع من المسابقات تعرضها شبكة قنوات MBC في برنامج صدي الملاعب مع الصحفي والإعلامي مصطفى الأغا، ويدور محورها حول فكرة السحب المباشر على الهواء، بطريقة نزيهة ومصداقية لاختيار مشترك ليفوز بجائزة قيمتها 3 ملايين دولار، ومن ثم يتم الاتصال به وتسليمه الجائزة على الهواء. وانطلقت مسابقة الحلم MBC عن طريق الشركة المنظمة لمجموعة شركات MBC، وهي عبارة عن مسابقة تنشيطية تعمل على تحقيق آمال العديد من المشتركين بها، ويُعّلن عنها من خلال قنوات شبكة “MBC Channels” المنظمة، ومنذ الأسابيع الأخيرة أعلنت مسابقة الحلم عن ثوبها الجديد الذي أعلن عنه مقدم البرنامج مصطفى الأغا على قناة MBC، وأعلن عن وجود جوائز مالية كبيرة جدًا، والتي تصل إلي3500000 دولار أمريكي، يتم السحب عن طريقها إلى الكثير من الجوائز، وتصل قيمة الجائزة الواحد إلي 200 ألف دولار أمريكي، استنادًا إلي ذلك يوجد جوائز تصل إلي 10 آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى جائزة حلم الكبرى، والسحب عليها يكون بقيمة مليون دولار أمريكي.

خطوات التقديم في المسابقة

يمكنك معرفة طريقة التقديم في مسابقة الحلم عن طريق:

إرسال رسالة SMS من خلال الهاتف المحمول، تشتمل على كلمة حلم، أو كلمة Dream، أو كلمة reve للرقم المرادف لبلدك.

بعدها سوف يصل إليك رسالة حتى تتمكن من تنشيط اشتراكك بالمسابقة، قم بالإجابة على السؤال الذي موجود في الرسالة.

كلما جاوبت على عدد كبير من الأسئلة، كلما زادت فرصتك بالفوز في مسابقة الحلم.

ثم يتم اختيار من المشتركين في مسابقة الحلم بالطريقة العشوائية.

يتم تسليم الجائزة إلى المتسابق الفائز من 90 يوم إلى 180 يوم من وقت انتهاء المسابقة.

حتى تستطيع المشاركة في مسابقة الحلم MBC، يجب اتباع الشروط الآتية:

يجب أن يكون المشترك بالمسابقة عمره أكبر من 18 عام.

إذا كان المشترك أقل من 18 عام، وفاز في المسابقة يقوم ولي أمره بالتوقيع على الأوراق.

قناة MBC ترعى الحيادية في السحب بين كافة الدول.

في حالة فوز مشترك يتم الاتصال به بعد بضعة أيام لاستكمال باقي الأوراق الرسمية.

أرقام الاشتراك في المسابقة

نقدم لكم أرقام مسابقة الحلم في جميع الوطن العربي، والرقم الدولي للاشتراك من جميع أرجاء العالم وهي:

السعودية 755505

الأردن 98880

مصر 95458

الإمارات 6070

البحرين 98885

سوريا 1736

جميع أنحاء العالم 008821622775627

هناك دول ليس لها أرقام خاصة بها في مسابقة الحلم، فيمكن الاشتراك عن طريق الرقم الدولي الخاص، أو عبر الأنترنت من خلال تحميل تطبيق الحلم، وإدخال رقم الهاتف المحمول لاستلام رمز التحقق، ثم تجيب على الأسئلة.