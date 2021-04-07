نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض والخصومات من العثيم السعودية في شهر الخير في المقال التالي

سوف نعرض إليكم اليوم من خلال هذا المقال أقوى عروض العثيم الأسبوعية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهذه العروض تستمر لمدة أسبوع، ويبدأ العروض اليوم الأربعاء 7 أبريل الموافق 25 شعبان وحتى 30 شعبان 1442،وسنوفر لكم مجلة العروض من العثيم السعودية، من خلال السطور القادمة سنذكر إليكم العروض بالتفصيل. عروض العثيم الأسبوعية على اللحوم وتضم هذه المجلة الكثير من عروض اللحم والدجاج مثل لحم مفروم برازيل سعر الكيلو 19.95 ريال بدلا من 28.95.

لحم غنم سواكني بالعظم سعر الكيلو 52.95 ريال.

لحم غنم نعيمي بالعظم سعر الكيلو 69.95 ريال.

لحم غنم روماني بالعظم سعر الكيلو 39.95 ريال.

لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 32.95 ريال.

لحم عجل باكستاني بالعظم سعر الكيلو 26.95 ريال.

لحم عجل باكستاني بدون عظم سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي. خصومات العثيم على الدواجن سعر أرجل الدجاج التنمية الطازج بسعر 5.50 ريال وزن الطبق 450 جرام.

مفروم دجاج اليوم طازج وزن 450 جرام بسعر الطبق 9.50 ريال.

سعر دجاج التنمية طازج 10.50 ريال.

دجاج الفروج الذهبي طازج وزن 800 جرام بسعر 12.50 ريال.

دجاج الفروج الذهبي طازج وزن الكيلو بسعر 13.75 ريال.

دجاج الفروج الذهبي طازج وزن 900 جرام بسعر 12.95 ريال.

دجاج الفروج الذهبي وزن 1100 بسعر 14.50 ريال. عروض العثيم على منتجات الألبان وتضم العرض أيضاً خصومات على الجبن مثل سعر الكيلو للجبنة دوبل كريم 8.95 ريال.

جبنة فيكتو فيتا بسعر الكيلو 8.95 ريال.

جبنة الطيب أبيض ملح خفيف سعر الكيلو 27.50 ريال.

جبنة جرين لاند أبيض علبة وزن كيلو ونصف بسعر 24.75 ريال.

وجبنة فيتا بالفلفل الأخضر بسعر 21.80 ريال.

وجبنة هالي أبيض دنماركي سعر الكيلو 7.95 ريال.

وجبنة مارسين فيتا سعر الكيلو 11.50 ريال.

خلطة زبدة اماراتي سعر الكيلو 7.95 ريال.

جبنة رومي مصري تشيز لاند سعر الكيلو 29.95 ريال.

قشطة الطيب سعر الكيلو 16.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى العروض والخصومات من العثيم السعودية في شهر الخير - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى العروض والخصومات من العثيم السعودية في شهر الخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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