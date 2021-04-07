نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تردد قناة ميكي كيدز للأطفال Mickey Kids 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من الآباء والأمهات بالأسر العربية المختلفة أصبحوا لا يستغنوا عن تشغيل قناة ميكي كيدز للأطفال على شاشة التلفاز لأطفالهم، فهي من بين القنوات الفضائية للأطفال التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز تنمية مهارات الطفل، وتحسين سلوكياته القويمة من جهة، ومن الجهة الأخرى تساعد الطفل على توسيع مداركه والتعزيز من قدرته على التخيل، وتقدم له من أجمل أفلام الكرتون وبرامج الأطفال الترفيهية المتعددة، ولهذا كان لابد من الآباء والأمهات البحث عن أحدث تردد قناة ميكي كيدز للأطفال 2021 على النايل سات لاستقبال القناة بجودة عالية.

قناة ميكي كيدز للأطفال

تقدم قناة ميكي كيدز للأطفال الأغاني الممتعة التي يحبونها كثيرًا باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تقديم البرامج التعليمية التي تعلم الطفل الأرقام والحروف باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على الطفل تعليم الحروف والأرقام بأسلوب سلس وممتع.

تحمل قناة ميكي كيدز شعار بتفرج على ميكي وتتيح من خلال شاشتها إمكانية الاستمتاع بالشخصيات الكرتونية الشهيرة عبر أفلام الكرتون بجودة HD ومن أبرز أفلام الكرتون التي يشاهدها الطفل على شاشة ميكي كيدز:

توي ستوري.

سندريلا.

سنووايت والأقزام السبعة.

شيرمان.

كونغ فو باندا.

الخارقون.

توم وجيري.

تردد قناة ميكي كيدز 2021 الجديد للأطفال

لتسهيل على الآباء والأمهات إمكانية استقبال اشارة قناة ميكي كيدز فقد أتاحت القناة عدد من الترددات عبر الأقمار الصناعية ليتسنى للجميع استقبال القناة بأحدث تردد والاستمتاع بالأفلام والمسلسلات المترجمة باللغة الانجليزية الخاصة بالأطفال، والبرامج الترفيهية التعليمية للطفل العربي.

تردد ميكي كيدز على النايل سات

البيانات التالية تمكنّك من استقبال أحدث تردد قناة ميكي كيدز على شاشة التلفاز وتشغيل القناة بدون تشويش أو تقطيع، وهي:

التردد الشبكي 11526

القطبية أفقي H

معدل الترميز 7500

معامل تصحيح الخطأ 7/8

أو يمكن استقبال التردد عبر البيانات التالية: