شوف عروض العثيم اليوم othiam اجدد تخفيضات فروع ماركت عبدالله العثيم رمضان ١٤٤٢

عروض العثيم اليوم othiam رمضان ١٤٤٢، يقدم فروع أسواق العثيم أقوى وأجدد العروض بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك علينا، وفي الفترة الأخيرة زادت عمليات البحث عبر شبكة الإنترنت عن كافة العروض والتخفيضات المنتشرة في الأسواق بالمملكة العربية السعودية، ومن أفضل العروض والتخفيضات المنتشرة في الأسواق عند فروع العثيم حيث يتواجد العديد من التخفيضات المختلفة والعديدة على المواد الغذائية المختلفة التي يحتاجها المواطن في شهر رمضان، لذا سنوفر لكم متابعينا الكرام من خلال موقعنا ثقفني العروض والتخفيضات الخاصة بأسواق العثيم في جميع أنحاء الفروع المنتشرة بالسعودية، كل ما عليكم متابعة الصفحة لتنزيل كل جديد من العروض.

خصومات العثيم اليوم

تضم المجلة الأسبوعية العديد من الخصومات على اللحوم وتشمل كالتالي:

لحم مفروم برازيلي سعر الكيلو داخل العرض بـ ١٩.٩٥ ريال. عرض على لحم غنم بالعظام طازج سعر الكيلو بـ ٥٢.٩٥ ريال. عرض على لحم عجل بكستاني بدون عظام سعر الكيلو بـ ٣٢.٩٥ ريال. عرض على لحم عجل بكستاني بالعظام سعر الكيلو بـ ٢٦.٩٥ ريال. عرض على لحم حاشي طازج بدون عظام سعر الكيلو بـ ٤١.٩٥ ريال. عرض على لحم عجل بلدي بالعظام سعر الكيلو بـ ٣٢.٩٥ ريال.

تنزيلات العثيم اليوم

تضم المجلة الأسبوعية العديد من الخصومات على الدواجن وتشمل كالتالي:

سعر الدجاجة الواحدة من التنمية بـ ١٠.٥٠ ريال. دجاج الفروج الذهبي الطازج الأسعار على حسب الحجم وهي كالتالي: ١٢.٥٠ ريال، ١٢.٩٥ ريال، ١٣.٧٥ ريال، ١٤.٥٠ ريال. عرض على شاورما الدجاج الفروج الذهبي بوزن ٤٥٠ جرام والسعر ١٥.٩٥ ريال. طبق من صدور الدجاج التنمية مخلية بدون عظم وزنها ٤٥٠ جرام بسعر ١٥.٥٠ ريال.

عروض العثيم السعودية اليوم

طبق الفروج الذهبي بها قطعتين بسعر ٢٨.٩٥ ريال. افخاذ من الدجاج طازجة الطبق وزنه ٩٠٠ جرام وبسعر ١٢.٩٥ ريال. طبق من الدجاج المفروم شركة اليوم بةزن ٤٠٠ جرام بسعر ٩.٥ ريال. طبق من أرجل الدجاج الطازجة انتاج شركة التنمية وزنها ٤٥٠ جرام بسعر ٥.٥ ريال.

كتالوج عروض العثيم بالسعودية اليوم رمضان ١٤٤٢