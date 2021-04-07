شوف عروض العثيم في السعودية الأسبوع الرابع 7 أبريل رمضان 1442 أقوي عروض السعودية

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عروض العثيم في السعودية الأسبوع الرابع أسواق العثيم من الأسواق التجارية الكبيرة والتي تختص وتتميز في الكثير من الأقسام، فتقدم للعملاء أفضل المنتجات الغذائية، ومنتجات النظافة والأجهزة الإلكترونية والإلكترونيات والهواتف وأدوات المطبخ، وجميع ما تعرضه من أقسام تقدم عليه افضل العروض والخصومات وتعتبر أسعار هذه الأسواق تنافسية، وجميع العملاء يتسارعون للشراء من العروض التي تقوم أسواق العثيم بتقديمها، وبعض العملاء أيضاً يمكنهم الشراء عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهم. عروض العثيم في السعودية الأسبوع الرابع عروض العثيم الأسبوعية أكياس نفايات بلاستيك نت 55 جالون بلغ سعر الربطة 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 27 ريال سعودي.

أكياس نفايات بلاستيك نت 55 جالون بلغ سعر الربطة 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 27 ريال سعودي. أكياس نفايات سانتيا بلغ سعر الربطة 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 26 ريال سعودي.

أكياس نفايات مائتي بريكة 30 جالون بلغ سعر الربطة 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

أكياس نفايات شراع 40 حبة 50 جالون بلغ سعر الربطة 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.

مفارش سفرة موج الذهبي 15 حبة بلغ سعرها 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 124 ريال سعودي.

مفارش سفرة كلوب سانتيا كبير بلغ سعرها 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.

مفارش سفرة بلاستيك نت 3 رول 40 مفرش بلغ سعر الربطة 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.

مفارش سفرة ريما 6 رول 100 سم بلغ سعرها 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي. عروض العثيم على أدوات المنزل خصومات العثيم قصدير سانتيا 300 مم بلغ سعره 21 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.

قصدير سانتيا 300 مم بلغ سعره 21 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي. تغليف سانتيا 30 سم 200 متر بلغ سعرها 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 30 ريال سعودي.

أكياس نفايات ريما رول 50 جالون بلغ سعرها 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.

قصدير اورنيكس 37 قدم بلغ سعره ،6 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.

رول تنظيف موج 30 متر وروى تنظيف مجانا بلغ سعرها 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.

قصدير جراند ستار 37 قدم بلغ سعر الربطة 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم في السعودية الأسبوع الرابع 7 أبريل رمضان 1442 أقوي عروض السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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