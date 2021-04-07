نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كوكي كيدز 2021 للأطفال لمتابعة أجمل أفلام الكرتون في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار تعليمي ترفيهي قدمت قناة كوكي كيدز محتوياتها للطفل العربي على مستوى الوطن العربي لتقديم أعلى مستوى من الترفيه والمتعة للطفل، حيث تسعى قناة كوكي كيدز من بداية إطلاق بثها الاول وحتى الآن على تقديم محتوى هادف للطفل الصغير بكافة أعماره، وتعمل على ترسيخ الأخلاق والقيم عبر محتوياتها المختلفة في الصغار، وتتمتع القناة بعرضها لكافة البرامج وأفلام الكرتون المميزة على مدار الساعة باللغتين العربية والانجليزية، وأطلقت تردد قناة كوكي كيدز 2021 للأطفال لمتابعة أجمل أفلام الكرتون عبر القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية ليتمكن الآباء والأمهات من ضبط واستقبال القناة بسهولة على جهاز الاستقبال.

قناة كوكي كيدز للأطفال

تحرص قناة كوكي كيدز على أن تخاطب الأطفال بالفئات العمرية المختلفة من خلال ما تقدمه من محتويات سواء من البرامج الترفيهية، او البرامج التعليمية، أو أفلام الكرتون، أو الشخصيات الكرتونية المختلفة، والأناشيد المحببة للأطفال.

كما تقوم قناة كوكي كيدز بالمزج بين أغاني الأطفال الممتعة وأفلام الكرتون في مشاهد رائعة، حيث تم عمل دوبلاج لكلمات الأغنية مع مشاهد أفلام الكرتون بطريقة رائعة وفنية يحبها الطفل كثيرًا، وهو ما يميز قناة كوكي كيدز عن غيرها من القنوات الأخرى.

ومن أبرز أفلام قناة كوكي كيدز المقدمة للأطفال:

رابونزل ذات الشعر الطويل.

الأميرة سنووايت والأقزام السبعة.

السندباد البحري.

فيلم حياة الحشرة.

مسلسل تنانين فرسان قرية بيرك.

سندريلا والأمير.

باربي والباب السري.

بحيرة البجع.

توي ستوري.

انتقام الدمية.

ومن أحلى أغاني قناة كوكي للأطفال:

بنحب قناة كوكي.

A B C

يا هلال يا منور.

أخلاقي.

مش هنلاقي.

صاحبي.

جدو علي.

حاجة مفيدة.

بدأ اتعلم.

تردد قناة كوكي كيدز 2021 للأطفال

يستطيع ولي الأمر التمكن من استقبال قناة كوكي كيدز على الرسيفر لديه وتشغيل قناة كوكي للأطفال بسهولة عبر ضبط بيانات التردد التالية: