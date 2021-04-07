dream مسابقة الحلم الجديدة و ارقام الاشتراك من كافة أنحاء الوطن العربي على قناة MBC

مسابقة الحلم الجديدة ففي تلك الساعات الأخيرة زاد البحث بشكل كبير حول تلك التفاصيل الخاصة بالاشتراك في مسابقة الحلم من قبل كافة المواطنين في أنحاء جمهورية مصر العربية والعالم العربي، بالإضافة الى ان الاشتراك في تلك المسابقة يتم تقديم تلك الجوائز التي قد تصل إلى ربع مليون دولار ولكن تختلف من موسم لآخر. كما أكد الإعلامي مقدم البرنامج مصطفي الاغا ان الجائزة تلك المرة قد تصل إلى ثلاثة ونصف مليون دولار يتم توزيعها على تلك الأسابيع بالمسابقة ولذلك أراد معظم المواطنين ان يشتركوا بسرعة من أجل تحقيق أحلامهم .

المسابقات الترفيهية في إم بي سي

مسابقة dream مصطفى الأغا

هي تلك المسابقة التي يتاح فيها لكافة المواطنين من كافة انحاء الوطن العربي أن يشتركوا عن طريق ارسال رسالة ومن ثم يتم الإجابة بشكل صحيح وتكون الاسئلة عامة. وهي مسابقة تقدمها عدد من قنوات ام بي سي من خلال شاشاتها التلفزيونية ويتم عرض السخب علي الهواء مباشرةً بكل شفافية ونزاهة .

خطوات الاشتراك في مسابقة dream مصطفى الأغا

قم بإرسال رسالة نصية من خلال الهاتف المحمول تحتوي على كلمة حلم او Dream بالإنجليزية او Reve بالفرنسية للرقم التابع لمكان دولتك .

كما قم بالإجابة على السؤال الذي سوف يصل إليك في رسالة لتتمكن من تفعيل اشتراكك بالمسابقة

كلما قمت بالإجابة على العديد من الأسئلة تزيد فرصتك في الفوز

بعدها يتم اختيار المشاركين في المسابقة عشرائي

بعدها يتم تسليم الجائزة للفائز من ٩٠:١٨٠ يوم من تاريخ انتهاء المسابقة

شروط التسجيل في مسابقة dream

ينبغي أن يكون عمر الشخص المشترك أكثر من ١٨ عام وفي حالة كان المشترك صغيراً في السن يقوم الوصي عليه بالتوقيع على الأوراق .

كما يجب مراعاة قناة ام بي سي الحيادية في السحب بين جميع الدول

كذلك في حالة الفوز في المسابقة يتلقى الفائز اتصال هاتفي على الهواء مباشرةً من الإعلامي مصطفي الأغا من خلال برنامج صدى الملاعب .

ارقام تواصل مسابقة الحلم dream