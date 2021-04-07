شوف أحدث تخفيضات هايبر لولو على البلايستيشن واللاب توب .. أسرع بالشراء

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تخفيضات هايبر لولو على البلايستيشن وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب والأجهزة الكهربائية خلال شهر إبريل مميزة جدا وتستمر حتى يوم ١٠ إبريل فيمكنكم الاستفادة من هذه العروض المميزة قبل الانتهاء وإليكم ايضا أحدث عروض لولو هايبر للأدوات المنزلية . أحدث تخفيضات هايبر لولو على البلايستيشن واللاب توب دبل LapTop ألعاب كور أي ٥ Core i5 بسعر مميز جدا فقط ٣٥٩٩ ريال سعودي بدلا من ٣٦٩٩ ريال سعودي.

دبل LapTop ألعاب كور أي ٧ Core i7 بسعر ٥٠٩٩ ريال سعودي بدلا من ٥٤٩٩ ريال سعودي.

بلايستيشن سوني Playstation Sony 5Console + بلايستيشن سوني Playstation Sony 5 ٥ وحدة تحكم دوال سينس Dual Sense + بلاستيشن سوني ٥ Playstation Sony 5 لعبة مارفيل سبايدر في عرض خاص ولأول مرة بسعر ٢٨٦٧ ريال سعودي.

قرص تخزين خارجي للألعاب من توشيبا TOSHiBA بسعر ٢٧٩ ريال سعودي بدلا من ٢٨٩ ريال سعودي.

لنيوفو Lenovo سماعة ألعاب بسعر ١٤٩ ريال سعودي بدلا من ٢٢٩ ريال سعودي.

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خلاط براونBraun ٨٠٠ وات بسعر ٢٠٩ ريال سعودي بدلا من ٢٤٩ ريال سعودي.

خلاط كينوود kenwood ٥٠٠ وات بسعر مميز ١٤٩ ريال سعودي بدلا من ١٧٩ ريال سعودي.

خلاط فيليبسPhilips ٤٥٠ وات بسعر ٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٢٩ ريال سعودي.

محضرة طعامBraun براون ٨٠٠ وات بسعر ٤٥٩ ريال سعودي بدلا من ٦٣٩ ريال سعودي.

خلاط امبكس Impex ٣*١ ٣٠٠ وات بسعر ٧٩ ريال سعودي بدلا من ٩٩ ريال سعودي.

محضرة طعام مولونيكسMoulinex ١٠٠٠ وات بسعر مميز ٤٦٩ ريال سعودي بدلا من ٦٣٩ ريال سعودي.

ماكينة القهوة من فيليبس Philips بسعر ١١٩ ريال سعودي بدلا من ١٥٩ ريال سعودي.

ماكينة القهوة التركية من تيفال Tefal بسعر ٤٣٩ ريال سعودي بدلا من ٥٩٩ ريال سعودي.

خلاط باناسونيك Panasonic بسعر ٤٣٩ ريال سعودي بدلا من ٥١٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أحدث تخفيضات هايبر لولو على البلايستيشن واللاب توب .. أسرع بالشراء - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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