شوف عروض العثيم السعودية بمناسبة شهر رمضان الكريم وخصومات تصل إلى 50% على المنتجات

عروض العثيم السعودية، تقدم أسواق العثيم أقوى الخصومات والتخفضات على كافة المنتجات من لوازم البيت واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والمجمدات بمناسبة شهر رمضان الكريم، وهذه العروض مستمرة لمدة أسبوع مناليوم الأربعاء 7 أبريل الموافق 25 شعبان 1442 وحتى 13 أبريل الموافق 30 شعبان 1442، وسوف نذكر لكم بالتفصيل عن مجلة العروض من خلال السطور الآتية.

عروض العثيم الأسبوعية othaim

وتشمل عروض العثيم على الكثير من عروض الدواجن والجبن ويميش رمضان وأنواع عديدة من اللحم باللعظم وبدون عظم

سعر كيلو اللحم عجل باكستاني بالعظم 26.95 ريال. سعر كيلو اللحم عجل باكستاني بدون عظم 32.95ريال. سعر كيلو اللحم المفروم البرازيل 19.95 ريال بدلا من 28.95 ريال. سعر كيلو اللحم غنم سواكني بالعظم 52.95 ريال. سعر كيلو اللحم غنم نعيمي بالعظم 69.95 ريال. سعر كيلو اللحم غنم روماني بالعظم 39.95 ريال سعر كيلو اللحم عجل بلدي بالعظم 32.95 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية على الدواجن

وتوجد خصومات كبيرة في المجلة على الدواجن

سعر مفروم دجاج اليوم طازج وزن 450 جرام 9.50 ريال. سعر دجاج التنمية طازج 10.50 ريال. سعر دجاج الفروج الذهبي طازج وزن 800 جرام 12.50 ريال. سعر دجاج الفروج الذهبي طازج وزن الكيلو 13.75 ريال. سعر دجاج الفروج الذهبي طازج وزن 900 جرام 12.95 ريال. سعر دجاج الفروج الذهبي وزن 1100 جرام 14.50 ريال. سعر صدور دجاج التنمية بدون عظم 15.50 ريال. سعر الطبق وزن 450 جرام لشاورما دجاج الفروج الذهبي 15.95 ريال.

وقد وفرنا لكم جزء من عروض مجلة العثيم من خلال هذا المقال وسوف نقدم لكم المزيد من العروض خلال المقالات القادمة وهذه العروض سارية من يوم الأربعاء 7 أبريل حتى 13 أبريل وتوجد في جميع