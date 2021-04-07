نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده للأسبوع السادس على التوالي بتخفيضات هائلة في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية على جميع السلع بتخفيضات مذهلة على السلع المتنوعة المعروضة في جميع فروع هايبر بنده المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر مجموعة بنده أكبر متاجر التجزئة في المملكة ثم تليها أسواق العثيم الشهيرة، وقد بدأت المجموعة في تقديم خدماتها لأول مرة عام 1978 بالمملكة العربية السعودية، وقد حصلت على العديد من الجوائز من بينها جائزة أفضل 100 علامة تجارية سعودية رواجاً، كما حصلت على جائزة أفضل علامة تجارية دولية في قطاع التجزئة خلال عام 2012، وتعمل الشركة جاهدة لتقديم أفضل الخدمات والعروض التسويقية للعملاء وتقديم أعلى جودة بأقل سعر. أجدد عروض بنده وهايبر بنده اليوم مفروم بقري برازيلي/ كولمبي سعر الكيلو 21.95 ريال.

مكعبات لحم بقري برازيلي / كولومبي سعر الكيلو 24.95 ريال.

كيلو من روستو بقري كولومبي/ برازيلي بسعر 31.95 ريال فقط.

مقابل 39.95 ريال فقط يمكنك الحصول على كيلو موزة بالعظم، أو مقابل 36.95 ريال يمكنك شراء كيلو فخذ بالعظم.

كيلو من فخذ خروف أسترالي بدون عظم فقط بسعر 43.95 ريال سعودي.

كيلو كتف عجل بدون عظم منتج محلي بسعر 44.95 ريال. يمكنك تشكيل أي 8 حبات من منتجات مكرونة إيطاليانو أو مكرونة برفيتو أو مكرونة قودي فقط بسعر 14.95 ريال، يمكن لكل عميل شراء 3 مجموعات فقط.

جبنة موزاريلا البقرات الثلاث سعر الكيلو 19.95 ريال بدلاً من 43.75 ريال.

شبيهة قشطة بوك وزن 170 جرام سعر 10 حبات من المنتج فقط 19.95 ريال بدلاً من 35 ريال.

شوفان أبيض هناء وزن كيلو جرام احصل على 2 حبة بسعر 14.95 ريال بدلاً من 26.5 ريال.

زيت زيتون بكر السوسن (2 × 500 مل) سعر الحبة 16.95 ريال بدلاً من 36.50 ريال. صدور دجاج طرية ساديا (1 كيلو) اشتري 2 كيس بسعر 29.95 ريال بدلاً من 57 ريال.عرف

كرتون طماطم محلي وزن 4.25 / 4.5 كيلو بسعر 9.95 ريال فقط.

كيس سكر ناعم الأسرة وزن 10 + كيلو بسعر 16.95 ريال بدلاً من 38.25 ريال.

عرض خاص على جبن كيري مربعات _3 ×432 جرام) بسعر 29.95 ريال بدلاً من 49.25 ريال.

جيلي جرينز (12 × 80 جرام) اشتري قطعة + قطعة ه دية بسعر 33.95 ريال بدلاً من 67.90 ريال.



زيت دوار الشمس نور (3 × 1.5 لتر) سعر الحبة 29.95 ريال بدلاً من 53.50 ريال.

أرز مزة بسمتي أبو كاس وزن 10 كيلو بسعر 49.95 ريال بدلاً من 82.95 ريال سعودي.

حليب مجفف كامل الدسم أنكور وزن 2.25 كيلو بسعر 38.95 ريال بدلاً من 72.95 ريال.

دجاج دو (10 × 1.2 كيلو) سعر الكرتون 93.95 ريال بدلاً من 159.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده للأسبوع السادس على التوالي بتخفيضات هائلة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده للأسبوع السادس على التوالي بتخفيضات هائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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