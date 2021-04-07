شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية الأسبوع السادس 7 أبريل رمضان 1442 عروض السعودية

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عروض بنده السعودية الأسبوعية تقدم أسواق بنده في السعودية جميع المنتجات الغذائية بأعلى جودة، أسواق بنده في المملكة العربية السعودية من الأسواق التجارية المفضلة للعملاء تعرض أسواق بنده دائما الخصومات الرائعة والعروض الإضافية على جميع ما تحتويه المتاجر من سلع، ترغب دائماً هذه الأسواق بالتوسع والانتشار ولذلك تقوم دايما بإنشاء فروع جديدة داخل وخارج المملكة، يمكن الشراء من أسواق بنده عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها. عروض بنده السعودية الأسبوعية عروض بنده اليوم بسكويت الشاي بالكاكاو اولكر 75 جم بلغ سعر العبوة 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

بسكويت ماري تيشوب 90 جم 12 حبة بلغ سعرها 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.

بسكويت الشاي أولكر 160 جم بلغ سعر الحبة 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي

عروض بنده الأسبوعية مكعبات سكر بني أوزان مختلفة بلغ سعرها 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

بطاطس شيبس برينجلز 200 جم بلغ سعر 2 عبوة 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

كوكيز بالفراولة أو التمر ميموريز 110 جم بلغ سعر 3 حبات 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.

بسكويت الشاي الفاخر ميموريز 80 جم بلغ سعر الحبة 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.

بسكويت ميموريز للشاي 175 جم بلغ سعر الحبة 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 31 ريال سعودي. عروض بنده على المنتجات الغذائية عروض السعودية الأسبوعية أصابع بسكويت بالتمر ديمة 375 جم أو بسكويت 30 جم أو معمول 16 جم بلغ سعر 2 حبة 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

أصابع بسكويت بالتمر ديمة 25 جم أو معمول 16 جم بلغ سعر الحبة 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

مياه نوفا سبورت 6 زجاجات 700 مل 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 38 ريال سعودي.

شراب مركز سن كويك 700 مل زجاجة بلغ سعرها 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.

شراب مركز سن كويك 700 مل 2 زجاجة بلغ سعرهم 35 ريال سعودي بدلاً من سعر 44 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الأسبوعية الأسبوع السادس 7 أبريل رمضان 1442 عروض السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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