شوف عروض بنده لمدة 4 ايام – الاربعاء 7 ابريل حتي 10 ابريل 2021

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عروض بنده لمدة 4 ايام

تضم بنده مجلة عروض بنده مليئة بالمنتجات ويمكن للجميع الاطلاع على عروض بنده الاسبوعية التي تضم الآلاف من المنتجات المختلفة وكافة مستلزمات المنزل المتواجدة في بنده وهايبر بنده السعودية، وفي هذا الموضوع نوفر لكم عروض بنده لمدة اربع ايام فقط وشاملة بعض المنتجات المختلفة التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص ويمكن للجميع الاطلاع عليها من خلال الصور المتواجدة في اسفل هذا الموضوع.

تضم عروض بنده لمدة اربعة ايام تخفيضات علي كل من أنصف صدور دجاج بدون عظم وبدون جلد بسعر 34.95 ريال للحبة، وأنصاف صدور دجاج بلا عظم وبلا جلد ساديا بسعر 10.95 ريال للحبة، وفيلية سمك أبيض سيريلا كيلو واحد بسعر 18.95 ريال للحبة، ودجاج ساديا بسعر 20.95 ريال لـ 2 حبة وسعر 98.95 ريال للكرتون.