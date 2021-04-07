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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم اليوم السعودية أقوي عروض الموسم على التمور والمقاضي الشهرية في المقال التالي
عروض أسواق العثيم اليوم السعودية وأقوي عروض الموسم الرمضاني، ونبدأها بالتمور التي لا يخلوا منها أي منزل وبالأخص في شهر الصوم، صندوق من تمر صقعي الخالدية ب 9،95 ريال، تمر صفاوي المدينة كيلو ب 20،95 ريال، تمر عجوة المدينة الخالدية صندوق ب 16،95 ريال، تمر سوبر خلاص الاحساء 500 جم ب 3،95 ريال، عجينة تمر ب 5،95 ريال، تمر تمارا خلاص كيلو ب 7،95 ريال، تمر تمارا سباكة كيلو ب 8،95 ريال.
عروض أسواق العثيم اليوم السعودية
تمر تمار خضري كيلو ب 12،95 ريال، تمر امل الخير افطار صائم ب 18،95 ريال، تمر جالكسي ب 34،95 ريال، تمر الأصيل سكري فاخر كيلو ب 10،95 ريال، تمر صقعي مكبوس ب 9،95 ريال، تمر خضري كيلو ب 14،95 ريال، تمر مفتل ملكي ب 47،95 ريال.
عروض أسواق العثيم اليوم السعودية
صابون تايد بودرة 5 كيلو مركز كيس ب 84،95 ريال، صابون صحون فيري ليمون لتر ب 9،95 ريال، دقيق كويتي 10 كيلو ب 28،95 ريال، حليب أنكور بودرة 2،25 كيلو ب 38،95 ريال، نكتارين ب 9،95 ريال، ملفوف محشي ب 1،95 ريال، خس لولو بيوتدي علبة ب 4،95 ريالن كمثري ب 5،95 ريال، طماطم شيري كاسة ب 3،95 ريال، شاورما دجاج الفروج الذهبي الطبق ب 15،75 ريال، تورتة كنافة كريمة وفواكه ب 30 ريال فقط خصم 50%، وكذلك الكنافة بالقشطة ب 22،50 ريال بدلا من 40 ريال.
عروض العثيم على المكسرات والمقاضي الرمضانية
قطايف بالمكسرات ب 29،95 ريال، مسبك بالعسل ب 14،95 ريال، زود مهلبية بالفيمتو ب 4 ريال، عجين سمبوسة ب 7،50 ريال، بلح الشام ب 17،50 ريال، رقاق ب 7،95 ريال، قرصان فاخر ب 9،95 ريال، عجين الكنافة ب 7،50 ريال، تين مجفف ب 5،50 ريال، مكسرات مشكلة ب 64،95 ريال، زبيب ب 9،95 ريال، قهوة برازيلي ب 24،95 ريال، فلفل مجدي احمر ناعم ب 2،75 ريال، قمر الدين السعيد 400 جم ب 1 ريال. جبن بليدام ايدام ب 28،95 ريال، مكدوس ب 17،95 ريال، طرشي مشكل ب 8،50 ريال.
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