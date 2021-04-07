نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض بنده الرمضانية على السلع الغذائية للأسبوع السادس على التوالي في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية تقدم أجدد وأقوى العروض الرمضانية وتخفيضات جبارة على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والعديد من المنتجات ومستلزمات المنزل المختلفة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، وهذه العروض متوفرة من خلال جميع فروع بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية أو من خلال التسوق الإلكتروني عبر تطبيق بنده كليك مع وجود خدمة التوصيل إلى المنازل من مجموعة أسواق بنده هايبر بنده والتي تحرص دائماً على تقديم خدمة متميزة لعملائها الكرام مع توفير أفضل المنتجات بأوفر الأسعار، وكل عام وانتم بخير. عروض بنده الأسبوعية على السلع الغذائية: عرض صندوق طماطم محلي وزن من 4.25 إلى 4.50 كيلو جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

عرض حصري ومحدود على كيس سكر الأسرة ناعم وزن 10 + 2 كيلو بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 38.25 ريال.

علبة أكياس شاي ليبتون أسود 300 كيس بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 50.25 ريال. عروض اللحوم الحمراء والبيضاء: كيلو لحم مفروم بقري برازيلي أو كولومبي بسعر 21.95 ريال سعودي.

كيلو مكعبات لحم بقري برازيلي أو كولومبي بسعر 24.95 ريال.

كيلو لحم روستو بقري كولومبي أو برازيلي بسعر 31.95 ريال سعودي. طبق دجاج طازج فقيه/ رضوى/ فاخر طازج اليوم وزن 1000 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي.

كيس دجاج رضوى/ فقيه/ التنمية/ الأشباح وزن 1100 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي.

عرض طبق قطع دجاج مشكلة التنمية/ الأسياح وزن 900 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي. كيلو جمبري مزرعة بسعر 27.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري منظف بسعر 59.95 ريال سعودي.

كيلو سمك بياض حمام بسعر 19.95 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية على منتجات الثلاجة والألبان: كيلو خليط زبدة غير مملحة بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال.

كيلو جبن ابيض ملح خفيف الطيب بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال. كيلو زيتون كلاماتا بريميوم جامبو يوناني بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال.

كيلو زيتون كوبوليفا أسود أو أخضر شرائح بسعر 10.95 ريال سعودي. عروض المخبوزات والحلويات: كيلو بسكويت مصري طويل بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 22.75 ريال.

عرض كيلو بيتي فور مشكل بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 28.50 ريال. عروض بنده على الوجبات الخفيفة والسريعة والمعلبات: كيس خبز التورتيلا إن إف بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال.

عرض 2 حبة من رقائق السمبوسة سويتز بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 19.90 ريال.

عجينة سمبوسة سويتز وزن 2 كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي. برطمان زبدة غير مملحة نادك واحد كيلو جرام بسعر 32.95 ريال سعودي بدلاً من 45 ريال.

عرض 5 علب شبيهة قشطة نادك بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 22.50 ريال.

كرتونه حليب طويل الأجل بالنكهات نادك بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أحدث عروض بنده الرمضانية على السلع الغذائية للأسبوع السادس على التوالي - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض بنده الرمضانية على السلع الغذائية للأسبوع السادس على التوالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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