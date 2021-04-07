نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التوفير من أسواق العثيم اليوم عروض مالها حدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التوفير من أسواق العثيم اليوم تخفيضات كبيرة وصفات مميزة استعداداً لى شهر الخير ومنها كيلو من حبن فيتا بالفلفل الأخضر ب 21،80 ريال، جبن جرين لاند ابيض كيلو ونص ب 24،75 ريال، جبن مارسين فيتا ب 11،50 ريال، جبن هالى ابيض دنماركي ب 7،95 ريال، 10 كيلو من أرز هالى برمل ب 26،95 ريال، 3 حبات من تونة جنتل أبيض فاخر 95 جم ب 8،25 ريال، مناديل داكس 150 حبة ب 18،95 ريال، اكياس نفاية ركس بربطة ب 15،95 ريال.

عروض التوفير من أسواق العثيم اليوم عروض مالها حدود

مياه فيكتو 20 حبة ب 4،95 ريال، شوكولاتة هالى بندق وكاكاو 750 جم ب 9،95 ريال، سكر أبو فهد 10 كيلو ب 25،95 ريال، القشدة فيكتو ب 6،50 ريال، ارز جودان مزة 10 كيلو ب 25،95 ريال، ذرة تيستي حلوة ب 9،95 ريال، جبنة كريمة هالي 500 جم ب 9،95 ريال، دجاج لاتينا مجمد ب 103،50 ريال، مهلبية هالى 12 حبة ب 12،50 ريال.

عروض التوفير من العثيم ماركت

بسكويت شاي هالي 12،95 ريال، سمك لا تينا فيلية ابيض كيلو ب 18،95 ريال، صدور دجاج طرية كيلو ب 18،50 ريال، حمص فيكتو حب ب 5،95 ريال، حليب فيكتو مكثف محلي ب 3،95 ريال، قشطة ملودي 170 جم ب 9،95 ريال، أرز نوفا أروز كامولينو 5 كيلو ب 19،95 ريال، جل بوريلا للغسالات فالي 3 لتر ب 18،50 ريال.

عروض العثيم الرمضانية

عسل الشفاء طبيعي 500 جم ب 22،95 ريال، عسل نحل ساري كيلو ب 26،95 ريال، بزاليا ب 4،95 ريال، سمك وليمة فيلية ب 24،95 ريال، فراولة السنبلة 800 جم ب 8،95 ريال، تتبيلة ديليسيو رانش ب 6،25 ريال، بامية السنبلة ب 7،95 ريال، فطير السنبلة مشلتت 400 جم ب 3،25 ريال، جبن موزاريلا كيلو ب 35،95 ريال، عسل نحل صافي لانجنيز 500 جم ب 34،95 ريال، كورن فليكس كلوقز كريمة الفانيلا 250 جم ب 10،95 ريال، مكرونة بانزاني 500 جم ب 3،95 ريال.

أفضل عروض العثيم الأسبوعية

قراميش ذرة بيوفلز بالجبن 22 حبة ب 19،95 ريال، خليط بيتي كروكر بانكيك ب 14،95 ريال، خليط بيتي كروكر 500 جم ب 9،95 ريال، تونة قودي 185 جم ب 6،50 ريال، مكرونة تريقا 3 حبات ب 4،95 ريال، كاتشب طماطم قودي طبيعي ب 9،95 ريال، ورق عنب تريفا ب 14،95 ريال، زبدة فول قودي بدون سكر ب 11،95 ريال، أناناس قودي شرائح ب 4،95 ريال، قهوة كوفيك لاتيو موكا 10 حبات ب 24،50 ريال.