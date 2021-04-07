اشتراك مسابقة الحلم والتسجيل في السحب الجديد على 500.000$

لا تزال مفاجآت مسابقة الحلم 2021 تتوالى في أضخم عروض لجوائزها منذ انطلاقتها مقبل 15 عامًا، فبعد أيام من إعلان اسم الفائز بجائزة الربع مليون دولار أمريكي، والتي فاز بها المواطن السوري المقيم بالإمارات محمد عبيد، أجرى مداخلة هاتفية من الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي، وكان قد سبقها فوز الأردني محمد اللوباني بجائزة الـ 125.000$، قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن قيمة الجائزة الجديدة التي سيتم السحب عليها خلال شهر رمضان المقبل تحت مسمى جائزة الأسرة بقيمة نصف مليون دولار.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

وبعد إعلان مسابقة الحلم عن قيمة السحب الجديد المقبل على جائزة الـ 500.000 دولار، يكون قد اتضح أن موعد السحب سيكون خلال شهر رمضان الكريم كما هو معتاد سنويًا على جائزة الأسرة، ويتم الآن فتح باب الاشتراك من جميع الدول حتى موعد السحب، ليكون هذا السحب هو الأكبر حتى الآن من مجموع الجوائز المقدمة التي تبلغ قيمتها 3.5 مليون$، والاشتراك متاح ومفعل من خلال الطرق الأساسية المعروفة بالاتصال أو إرسال رسالة حلم إلى الرقم المرادف لدوتك أو الرقم الدولي الموحد للاتصال من جميع الدولي دون استثناء، لاسيما الدول الغير مدرج أرقام هواتف لها في دليل المسابقة.

الإجابة على السؤال لتأكيد الاشتراك

جدير بالذكر أنه من شروط قبول وتأكيد الاشتراك في المسابقة والدخول ضمن المشتركين في السحب الجديد، لابد من الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك فور الاتصال على الرقم المرادف لدولتك، ويمكن أيضًا اتباع الطرق الإلكترونية الأخرى المستحدثة للاشتراك بكل سهولة، وذلك عبر تعبئة النموذج المدرج على الموقع الإلكتروني ثم الموافقة على البنود والشروط والضغط على موافق، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتسجيل الدخول عليه برقم جوالك ثم كتابة البيانات المطلوبة ثم موافق، مع العلم أن سرع الدقيقة بالسعر الدولي وفق كل دولة على حدها.

آخر موعد للاشتراك في المسابقة

جدير بالذكر أن آخر موعد للاشتراك في المسابقة هو تاريخ الـ 31 من ديسمبر المقبل موعد انتهاء المسابقة وإعلان الفائز بجائزة الحلم الأكبر على المليون.