شوف عروض مكتبة جرير المملكة العربية السعودية على شاشات العرض الذكية وخصومات تتعدى 57% على مختلف الماركات العالمية

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عروض مكتبة جرير المملكة العربية السعودية، jarir bookstore مكتبة جرير العريقة والمتميزة التي ساهمت على مدار الأعوام الماضية بتوفير منتجات لم يسبق لها مثيل للعديد من الماركات والشركات العالمية، مما يجعلها الاختيار الأول لعملاؤها، وفرت مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية شاشات التلفاز التي تتوافر بأعلي جودة للشاشات وبأكثر أسعار تناسب العملاء، تتوافر شاشات سامسونج، وهاير، وسوني، وماركة تي سي ال لدى جرير. عروض جرير اليوم على الشاشات بطاقة سامبا جرير، شاشة تي سي ال، 43 بوصة، فل اتش دي، تليفزيون اندرويد، اللون اسود، سعر الشاشة 1379 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال سعودي.

بطاقة خصم جرير، شاشة تي سي ال، 50 بوصة، دقة 4k، تليفزيون اندرويد، اللون اسود، سعر الشاشة 1699 ريال سعودي بدلاً من 1949 ريال سعودي.

كود خصم جرير، شاشة تي سي ال، 55 بوصة،بدقة 4k، تليفزيون أندرويد، اللون اسود، سعر الشاشة 2099 ريال سعودي بدلاً من 3499 ريال سعودي

التقسيط من جرير، شاشة تي سي ال، 65 بوصة،بدقة 4k، كيو ال أي دي(النقاط الرباعية)، اللون اسود، سعر الشاشة 3499 ريال سعودي بدلاً من 3999 ريال سعودي.

تخفيضات جرير، شاشة سامسونج، 55 بوصة،بدقة 4k، تليفزيون ذكي، اللون اسود، سعر الشاشة 2999 ريال سعودي بدلاً من 6999 ريال سعودي. شاشات مكتبة جرير عرض جرير شاشة سامسونج، 65 بوصة، بدقة 4k، تليفزيون ذكي، اللون اسود، سعر الشاشة 4499 ريال سعودي بدلاً من 9899 ريال سعودي.

عروض جرير شاشة سامسونج، 55 بوصة، بدقة 4k، تليفزيون ذكي، اللون اسود، QLED النقاط الرباعية، سعر الشاشة 3199 ريال سعودي بدلاً من 5999 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير شاشة سوني، 85 بوصة، دقة 4k، تليفزيون اندرويد، اللون اسود، سعر الشاشة 8799 ريال سعودي بدلاً من 10999 ريال سعودي.

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مكتبة جرير اون لاين وشاشة هاير، 50 بوصة، بدقة 4k، تليفزيون أندرويد، اللون اسود فحمي، سعر الشاشة 1699 ريال سعودي بدلاً من 2599 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير المملكة العربية السعودية على شاشات العرض الذكية وخصومات تتعدى 57% على مختلف الماركات العالمية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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