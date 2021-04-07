شوف عروض العثيم ماركت لشهر رمضان خصومات كبيرة علي جميع المنتجات

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عروض العثيم ، خصومات شهر الخير شهر رمضان المبارك من أسواق العثيم خصومات أسبوعية علي جميع منتجات سوبر ماركت العثيم لحوم طازجة وخضروات وفاكهة وياميش ومخبوزات وحلويات الخصومات تبدأ من اليوم 7 أبريل 2021 الجاري وحتي 13 من أبريل 2021 الجاري أو حتي نفاذ الكمية فتابع معي عزيزي القارئ العروض والخصومات في السطور القليلة القادمة. الصفقات الكبري من أسواق العثيم عجانة هومر كهربائية 4 لتر بسعر 199 ريال سعودي.

فرن نيكاي كهربائي 45 لتر بسعر 179 ريال سعودي.

غلاية مياه هومر زجاج بسعر 39 ريال سعودي.

محضر قهوة اسبريسو السيف بسعر 279 ريال سعودي.

صانعة خبز جويا بسعر 139 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس جي في سي 7 لتر بسعر 249 ريال سعودي.

طقم قدور رويال فورد 8 حبة بسعر 99 ريال سعودي.

طقم طبخ هوم او اي 8 قطع بسعر 99 ريال سعودي. عروض العثيم علي اللحوم الطازجة والمبردة عروض العثيم علي لحم غنم روماني بالعظم طازج سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي.

علي لحم غنم روماني بالعظم طازج سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي. سوبر ماركت العثيم وخصومات علي لحم غنم نعيمي بالعظم طازج سعر الكيلو 69.95 ريال سعودي.

وخصومات علي لحم غنم نعيمي بالعظم طازج سعر الكيلو 69.95 ريال سعودي. لحم غنم سواكني بالعظم طازج سعر الكيلو 52.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بالعظم طازج سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية علي لحم حاشي طازج بدون عظم سعر الكيلو 41.95 ريال سعودي.

الاسبوعية علي لحم حاشي طازج بدون عظم سعر الكيلو 41.95 ريال سعودي. لحم عجل باكستاني بالعظم مبرد سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي.

لحم عجل باكستاني مبرد بدون عظم سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي.

لحم مفروم بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي.

صدور دجاج التنمية بدون عظم 450جم بسعر 15.50 ريال سعودي.

مفروم دجاج ةاليوم 400 جم سعر الطبق 9.50 ريال سعودي. عروض العثيم علي الياميش والحلويات عروض العثيم وخصم 50% علي بسبوسة فيمتو بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 30 ريال سعودي.

وخصم 50% علي بسبوسة فيمتو بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 30 ريال سعودي. خصم 50% علي كنافة بالقشطة سعر الكيلو 22.50 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم علي تورتة كنافة كريمة وفواكه بسعر 30 ريال سعودي بدلا من 60 ريال سعودي.

علي تورتة كنافة كريمة وفواكه بسعر 30 ريال سعودي بدلا من 60 ريال سعودي. قطايف بالمكسرات سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي.

حلويات شرقية مشكلة فاخر سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي.

سعر كيلو بلح الشام 17.50 ريال سعودي.

مشبك بالعسل سعر الكيلو 14.50 ريال سعودي.

تين مجفف من أسواق العثيم 200 جم بسعر 5.50 ريال سعودي.

سعر كيلو الزبيب 9.95 ريال سعودي.

كيلو مكسرات مشكلة سعر الكيلو 64.95 ريال سعودي.

كيلو لوز ني بسعر 29.95 ريال سعودي. عزيزي القارئ لقد استعرضنا اليوم خصومات شعر رمضان من عروض العثيم الاسبوعية علي أفخم المنتجات نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم ماركت لشهر رمضان خصومات كبيرة علي جميع المنتجات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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