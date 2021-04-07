شوف تخفيضات جرير على الكاميرات بالسعودية وتخفيضات حتى 38% على الكاميرات من مختلف الماركات والامكانيات

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تخفيضات جرير على الكاميرات بالسعودية، شركة jarir bookstore مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية تعتبر من أكثر الشركات المعروفة في مجال بيع الأدوات المكتبية ومستلزمات الدراسة بشكل عام، كما أن شركة مكتبات جرير تمتلك عشرات الفروع في جميع نواحي المملكة وذلك بهدف تسهيل وصول العملاء إلى منتجاتهم التي يبحثون عنها، وتقوم شركة جرير بتقديم عدد كبير من العروض الأسبوعية لعملائها بشكل مستمر للاستفادة من جميع المنتجات المتاحة. عروض جرير اليوم على الكاميرات المختلفة الإستخدام بطاقة سامبا جرير، بلغ سعر كاميرا لوجيتيك كاميرا انترنت فيديو عالية الجودة ١٤٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩٠ ريال سعودي.

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