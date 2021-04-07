شوف عروض العثيم في السعودية على السلع الغذائية ولوازم الإستعداد لشهر رمضان المبارك وخصومات تتعدى 44% على المواد التموينية الأساسية

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عروض العثيم في السعودية، شركة عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية من أشهر الشركات الكبيرة المتخصصة في مجال بيع جميع منتجات الأغذية المختلفة وأدوات العناية بالمنزل والمطبخ بشكل عام، كما أن مجال بيع شركة عبدالله العثيم لا يقتصر على الأطعمة فقط، ولكن يوجد أقسام خاصة لبيع جميع الإلكترونيات والهواتف المحمولة وشاشات العرض أيضاً، بالإضافة إلى قيام شركة العثيم بتقديم مجموعة عروض على جميع الأقسام. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر علبة دقيق هالي أبيض فاخر ١ كجم ٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥ ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة نشاء الرياض ١٠٠ جم ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٤ ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم بلغ سعر علبة لقمة القاضي ٥٠٠ جم ٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ٦ ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة أرز هالي برمل هندي ١٠ كجم ٢٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٧ ريال سعودي. العثيم العروض الترويجية عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر علبة كريم كراميل هالي ٧٠ جم ١٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٠ ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر علبة أرز هالي سيلا بسمتي ١٠ كجم ٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٣ ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر علبة مياه فيكتو ٣٢٠ مل ٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩ ريال سعودي. عروض اسواق العثيم عروض هايبر العثيم بلغ سعر علبة زيت هالي نباتي ١٦ لتر ٩٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٠٥ ريال سعودي.

عروض العثيم جده بلغ سعر علبة مناديل وجه ركس ١٠٠ منديل ٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٢ ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم بلغ سعر علبة شوربة هالي شوفان أبيض ٤٠٠ جم ٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم في السعودية على السلع الغذائية ولوازم الإستعداد لشهر رمضان المبارك وخصومات تتعدى 44% على المواد التموينية الأساسية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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