شوف عروض أسواق عبدالله العثيم في شهر رمضان وخصومات تصل إلى 50 ريال سعودي

عروض أسواق عبدالله العثيم في شهر رمضان وخصومات وتنزيلات على جميع المستلزمات الغذائية، وخصومات العثيم تسري الخصومات حتى 1 رمضان – 13 ابريل أو نفاذ الكمية، أستمتعوا بجميع عروض أسواق عبدالله العثيم في جميع الفروع، وسوف نقدم أليكم أفضل الخصومات والأسعار أسواق عبدالله العثيم بمناسبة شهر رمضان الكريم .

عروض أسواق عبدالله العثيم

إليكم أفضل الأسعار والتنزيلات الخاصة بعروض أسواق العثيم عن المستلزمات الغذائية واللحوم.

شراب تانج برتقال 2 كيلو جرام ب39.95 ريال سعودي بدلاً من 61.95 ريال سعودي.

كريم كرميل جرينز فانيليا 12*70 جرام ب26.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال سعودي.

شربة شوفان كويكر 500 جرام ب5.95 ريال سعودي بدلاً من 10.50 ريال سعودي.

شراب فيمتو توت 710 مل ب11.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي.

دجاج سيديا مجمد 10*1200 جم ب84.95 ريال سعودس بدلاً من 160 ريال سعودي.

أرز أبو كاس مزه بسمتي 10 كجم ب52.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال سعودي.

سكر الأسرة الناعم 10 كجم ب19.95 ريال سعودي بدلاً من 35.50 ريال سعودي.

حليب أنكور بودرة كيس 2.25 كيلوجرام ب38.95 بدلاً من 68.95 ريال سعودي.

زيت نور دوار شمس 3لتر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال سعودي.

دقيق كويتي 10*1 كجم 28.95 ريال سعودي بدلاً من 37 ريال سعودي.

صابون صحون فيري ليمون 1 لتر ب9.95 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال سعودي.

صابون تايد بودرة مركز كيس 5 كجم ب27.95 ريال سعودي بدلاً من 71.95 ريال سعودي.

عروض العثيم على الفواكه والخضار

كيلو تفاح أخضر ب5.95 ريال سعودي.

كيلو تفاح بخاري أحمر ب7.95 ريال سعودي.

كيلو كمثرى أفريقي ب5.95 ريال سعودي.

كيلو عنب أسود ب8.95 ريال سعودي.

علبة فراولة ب2.95 ريال سعودي.

كيلو عنب أخضر ب7.95 ريال سعودي.

كيلو طماطم محمي ب2.95 ريال سعودي.

كاس طماطم شيري ب3.95 ريال سعودي.

كيلو نكتارين ب9.95 ريال سعودي.

كيلو كمثرى ب5.95 ريال سعودي.

علبة خس لولو ب4.95 ريال سعودي.

كيلو ثوم ب5.75 ريال سعودي.

كيلو باذنجان أسود رومي وسط ب3.45 ريال سعودي.

كيلو ملفوف محشي ب1.95 ريال سعودي.

إليكم العروض الأخري لأسواق العثيم بشهر رمضان الكريم بأفضل الأسعار وخصومات تصل الى 100 ريال سعودي ولقد انتهينا من مقالة عروض أسواق عبدالله العثيم .