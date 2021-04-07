نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية بأقل الأسعار panda hypermarket في المقال التالي

من جديد تبدأ عروض بنده الأسبوعية في أسبوعها السادس على التوالي بمناسبة شهر رمضان المبارك تحت شعار “برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك” لتوفر لجميع عملاء panda hypermarket أقوى الخصومات على جميع السلع المعروضة في فروع هايبر بنده المنتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، ولأن بنده هي الحاصلة على المركز الأول من بين جميع متاجر التجزئة في المملكة فإنها تعمل جاهدة لتقديم أفضل الأسعار والخدمات لجميع المتسوقين داخل فروعها المختلفة وعبر الموقع الإلكتروني أيضاً وتوفير أكبر عدد من المنتجات ما بين الأجهزة الكهربية والملابس ومنتجات البقالة والإلكترونيات وغيرها. عروض بنده الأسبوعية panda offers جبنة تشدر كرافت (6 × 100 جرام) سعر الحبة 22.95 ريال بدلاً من 28.75 ريال.

جبنة موزاريل مبشورة السنبلة وزن 500 جرام بسعر 16.95 ريال للحبة بدلاً من 25.25 ريال.

جبنة شيدر مطبوخة بيغا (13 جرام) احصل على ثلاث حبات مقابل 12.95 ريال بدلاً من 18.15 ريال.

زبدة غير مملحة كريمية فلورا بلانت وزن 250 جرام سعر الحبة 5.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

كريمة طبخ كيري 1 لتر سعر الحبة 18.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

جبنة شيدر مطبوخة لونا 1.8 كيلو سعر الحبة 26.95 ريال بدلاً 32.95 ريال. جبنة موزاريلا مبشورة فرسانا وزن 900 جرام سعر الحبة 21.95 ريال بدلاً من 28.50 ريال.

زبدة غير مملحة كي دي دي وزن 100 جرام سعر الثلاث حبات 9.95 ريال بدلاً من 13.50 ريال.

2 حبة لحم دجاج مفروم هيرفي وزن 400 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً من 17 ريال.

ناجت / تندر/ بوب كورن/ حلقات الدجاج هرفي وزن 400 جرام سعر الحبة 13.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال.

داجا دو وزن كيلو جرام 2 حبة بسعر 22.95 ريال بدلاً من 31 ريال. 2 حبة دجاج بريدكس بسعر 16.95 ريال بدلاً من 25.90 ريال وزن 800 جرام، سعر الكرتون 80.95 ريال بدلاً من 124.95 ريال.

آيس كريم السعودية 2 لتر سعر الحبة 19.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

2 حبة ميني رولز أمريكانا وزن 120 جرام بسعر 6.95 ريال بدلاً من 11.90 ريال. لب المانجو/ توتابوري مونتانا 1 كيلو احصل على حبة + حبة هدية بسعر 13.95 ريال بدلاً من 27.90 ريال.

فيليه سمك أبيض أسماك وزن كيلو سعر الكيلو 18.95 ريال بدلاً من 38.50 ريال.

بطاطس للقلي لامب وستون وزن 750 جرام بسعر 7.95 ريال للكيس بدلاً من 15.95 ريال.



رقائق السمبوسة سويتز وزن 2 كيلو سعر الحبة 24.95 ريال.

شرائح سمبوسة فوشية وزن 500 جرام بسعر 4.95 ريال للحبة الواحدة بدلاً من 9.50 ريال.

خبز بالحليب ممتاز سويتز وزن 700 جرام سعر الكيس 3.95 ريال بدلاً من 6.75 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية بأقل الأسعار panda hypermarket - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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