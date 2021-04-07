نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسعار أسواق عبدلله العثيم وعروض شهر رمضان الكريم وخصومات في جميع الفروع في المقال التالي

أسعار أسواق عبدلله العثيم وأفضل الخصومات على جميع المستلزمات شهر رمضان الكريم، عروض أسواق عبدلله العثيم تسري العروض حتى 1 رمضان – 13 ابريل أو نفاذ الكمية، وسوف نقدم إليكم افضل الخصومات أسعار أسواق عبدلله العثيم. عروض وأسعار أسواق عبدالله العثيم نقدم إليكم أفضل العروض أسواق عبدالله العثيم الخاصة بشهر رمضان الكريم عن جميع البقوليات والمكسرات الرمضانية وكل عام وانتم بخير. عروض أسواق عبدالله العثيم كيلو زبيب ب9.95 ريال سعودي.

كيلو تين مجفف 200 جرام ب5.50 ريال سعودي.

كيلو قهوة برية عربي وسط \فاتح \غامق ب37.95 ريال سعودي.

كيلو قهوة برازيلي ب9.95 ريال سعودي.

كيلو لوز ني ب29.95 ريال سعودي.

كيلو مكسرات اكسترا مشكلة ب64.95 ريال سعودي.

كيلو ليمون أسود مجفف ب17.95 ريال سعودي.

قمرالدين السعيد 400 جرام ب7 ريال سعودي.

هيل زدني ب27.95 ريال سعودي.

فلفل مجدي أحمر ناعم 85 جرام ب2.95 ريال سعودي.

هيل زينا برطمان 500 جرام ب45.50 ريال سعودي.

كيلو قشطة الطيب ب 16.95 ريال سعودي هذا العرض لا يشمل فروع رفحاء-السلسل-الفلاج-رماح.

طرشي مشكل ب 8.50 ريال سعودي.

كيلو جبن رومي مصري تشيزا لاند ب29.95 ريال سعودي.

كيلو جبن بليدام ايدام ب28.95 ريال سعودي.

كيلو خلطة زبدة أمارتي ب7.95 ريال سعودي.

كيلو مكدوس ب17.95 ريال سعودي.

كيلو جبن دوبل كريم ب8.95 ريال سعودي.

كيلو جبن فيكتو فيتا ب8.95 ريال سعودي.

كيلو جبن فيتا بالفلفل أخضر ب21.85 ريال سعودي.

كيلو جبن مارسين فيتا ب11.50 ريال سعودي.

كيلو جبن هالي أبيض ب7.95 ريال سعودي.

كيلو ونصف جبن جرين لاند أبيض ب24.75 ريال سعودي.

كيلو جبن فيكتو فيتا ب8.95 ريال سعودي.

كيلو جبن الطيب أبيض ملح خفيف ب27.50 ريال سعودي. عروض العثيم على الحلويات الرمضانية تورتة الكنافة بالكريمة وفواكه ب30 ريال سعودي بدلاً من 60 ريال سعودي.

كنافة بالقشطة للكيلو 22.50 ريال سعودي بدلاً من 45 ريال سعودي.

كيلو قطايف بالمكسرات ب29.95 ريال سعودي بدلاً من 24.50 ريال سعودي.

كيلو حلويات شرقية مشكلة فاخر ب29.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

كيلو مشبك بالعسل ب14.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي.

عجين كنافة 1 كجم ب7.50 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال سعودي. وهكذا نكون انتهينا من عروض العثيم لشهر رمضان ولكن يوجد عروض أخري في مقالتنا السابقة عن عروض أسواق عبدلله العثيم ، وأنتهينا من أسعار أسواق عبدلله العثيم . الوسوم عمر شويل - جدة أسعار أسواق عبدلله العثيم وعروض شهر رمضان الكريم وخصومات في جميع الفروع - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أسعار أسواق عبدلله العثيم وعروض شهر رمضان الكريم وخصومات في جميع الفروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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