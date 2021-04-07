شوف عروض العثيم اليوم على اللحوم والمكسرات في أسواق العثيم othaim حتى 13 أبريل 2021

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم على اللحوم والمكسرات في أسواق العثيم othaim خلال شهر أبريل 2021 تم عرضها بأرخص الأسعار ضمن عروض العثيم الاسبوعية بمناسبة شهر رمضان ، وتضم التخفيضات أجود أنواع الأغذية وأفضلها على الإطلاق، حيث يزداد إقبال المستهلكين في المملكة عادةً في هذا الوقت من كل عام، ولذلك يقدم العثيم أقوى الخصومات حصريًا في مجلة العثيم.

عروض العثيم اليوم على اللحوم والمكسرات في أسواق العثيم othaim حتى 13 أبريل 2021

عروض العثيم الترويجية نعرضها عليكم على ما يقدمه في الفروع من لحوم، ودجاج، ومكسرات بتخفيضات كبيرة تستمر حتى مساء يوم الثلاثاء 1 رمضان 1442، الموافق 13 أبريل 2021، حيث نجد خصومات على مختلف أنواع اللحوم البلدي الطازجة والمستوردة المجمدة، بالإضافة إلى تنزيلات كبرى على أسعار المكسرات والتسالي الرمضانية والياميش.

عروض العثيم

تخفيضات العثيم الحصرية على اللحوم نقدمها لكم في التالي بأسعار خاصة جدًا:

لحم غنم سواكني بالعظم، بسعر 52.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم غنم نعيمي بالعظم، بسعر 69.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل باكستاني بالعظم، بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل بلدي بالعظم، بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم حاشي طازج بدون عظم، بسعر 41.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم غنم روماني بالعظم، بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

أسواق العثيم

في التالي نقدم خصومات سوبر ماركت العثيم السعودية على مختلف أنواع الدجاج بمختلف الأحجام والأصناف:

صدور دجاج التنمية بدون عظم وزن 450 جرام، بسعر 15.50 ريال سعودي للطبق.

ارجل دجاج التنمية طازج وزن 450 جرام، بسعر 5.50 ريال سعودي للطبق.

مفروم دجاج اليوم طازج وزن 400 جرام، بسعر 9.50 ريال سعودي للطبق.

افخاذ دجاج اليوم كاملة وزن 100 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي.

شاورما دجاج الفروج الذهبي وزن 450 جرام، بسعر 15.95 ريال سعودي للطبق.

العثيم

التخفيضات التالية تشمل خصومات العثيم ماركت الحصرية في الفروع اليوم على المكسرات والياميش لشهر رمضان:

تين مجفف وزن 200 جرام، بسعر 5.50 ريال سعودي للربطة.

مكسرات إكسترا مشكلة، بسعر 64.95 ريال سعودي للكيلو.

لوز ني بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو.

قمر الدين السعيد وزن 400 جرام، بسعر 1 ريال سعودي للربطة.

زبيب بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض اسواق العثيم سردناها لكم اليوم بشرح مفصل على أسعار اللحوم، والمكسرات، والدجاج بخصومات تستمر معكم حتى بداية شهر رمضان الفضيل، وهذا من بين ما نعرضه عليكم من عروض السعودية ، و العثيم اون لاين ، و عروض العثيم الالكترونية.