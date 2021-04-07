شوف افضل عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية العروض الرمضانية

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عمر شويل - جدة افضل عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية ، يحتفل هايبر بنده مع عملائه الأعزاء بقدوم شهر رمضان الكريم من خلال تقديم أقوي العروض على المستلزمات المنزلية والرمضانية، خصومات رائعة على المنتجات بأنواعها المختلفة، ومنها كرتون من الطماطم الطازجة محلى ب 9،95 ريال، 10 كليو + 2 مجاناً من سكر الأسرة ب 16،95 ريال الكمية محدودة لكل عميل 3 كيس فقط، 1+1 جيلي جرينز 12 حبة ب 33،95 ريال، دجاج دو 10 حبات ب 93،95 ريال.

افضل عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية العروض الرمضانية

أكياس شاي أسود ليبتون 300 كيس ب 23،95 ريال، حليب مجفف كامل الدسم أنكور ب 38،50 ريال، موزة لحم خروف أو فخد بالعظم ب 39،95 ريال، الفخد بدون عظم ب 43،95 ريال، قطع لحم عجل بالعظم ب 36،95 ريال، كتف خروف نعيمي ب 71،95 ريال، قطع خروف نعيمي بالعظم ب 69،95 ريال.

عروض بنده هايبر بنده اليوم

دجاج رضوي أو الفقية أو التنمية أو الأسياح 1100 جم بنفس السعر ب 12،95 ريال، قطع دجاج مشكلة سواء التنمية أو الأسياح ب 7،95 ريال وزن 900 جم، حشوة سمبوسة من دجاج الرضوي وزن 250 جم ب 5،95 ريال، دجاج مفروم فاخر اليوم 400 جم ب 8،95 ريال، مكعبات صدور دجاج رضوي 400 جم ب 17،50 ريال.

عروض بنده الأسبوعية

جمبري مزرعة ب 27،95 ريال، بياض حمام ب 19،95 ريال، جمبري منظف ب 59،95 ريال، بهارات شوربة ب 29،95 ريال، جوز الهند مطحون ب 17،95 ريال، حمص حب رقم 12 ب 8،95 ريال، فول مجروش ب 7،95 ريالن بزغل أبيض ب 5،95 ريال، جوز أمريكي ب 54،95 ريال، جبن هايلاند قريش ب 17،95 ريال.

عروض التوفير بنده

جبن الطيب ملح خفيف ب 26،95 ريال، حلاوة طحينية ماركة الخروف ب 9،95 ريال، جبن زينة ب 24،95 ريال، جبنة قديمة خاصة بلاتينوم 250 جم ب 27،95 ريال، جبنة فيتا غنم فالبريسو ب 48،95 ريال، جبنة إيدام فريكو هولندية ب 7،50 ريال، لبنة تركية السنبلة ب 19،95 ريال، سلطة جبنة فيتا البركة ب 16،95 ريال.