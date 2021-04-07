أجمل رسائل تهنئة شهر رمضان 2021-1442 ومسجات وصور وتبريكات شهر رمضان للأهل والأصدقاء والأحباب

رسائل تهنئة شهر رمضان 2021-1442، أيام قليلة ويحل علينا شهر الخير والبركة والبهجة، حيث ينتظر جميع المسلمين في شتي بقاع الأرض قدوم شهر رمضان، وتعد رسائل شهر رمضان من أهم السمات التي تميز هذا الشهر الكريم، حيث يحرص الكثير من الناس على تبادل تهاني وتبريكات شهر رمضان المبارك كنوع من أنواع التواصل ونشر البهجة والسرور بين الأهل والأصحاب والأحباب، حيث تختلف طبيعة مسجات التهنئة بشهر رمضان باختلاف الشخص المرسلة إليه، ونقدم لجميع متابعينا عبر المقال، مجموعة مميزة من أجمل عبارات التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك، ونرجو أن تنال إعجابكم.

رسائل تهنئة شهر رمضان

بعد أيام قليلة من الآن يستقبل جميع المسلمين اعظم شهور السنة، وهو شهر رمضان، حيث يصفد الشياطين، وتنتشر الأجواء الدينية والمناسك والشعائر، حيث سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 13 أبريل 2021 هو موعد شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر الجميع قدوم شهر رمضان بفارغ الصبر، وذلك للتقرب إلي الله بالأعمال والصيام والصلاة، والآن نترككم مع أفضل الرسائل الرمضانية وتبريكات شهر رمضان المبارك.

عبارات التهنئة بشهر رمضان

لأحلى قمر عطر وزهر مع كارت.. يقول: رمضان مبارك قبل كل البشر. اهديك عطر الورد والوانه وارسل جواب انت عنوانه واهنيك بقدوم رمضان وايامه. الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي.

بلغكِ الله الشهر و رفع عن الامة القهر و أكرمكِ بليلة القدر و أسعدكِ مدى الدهر. أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر عليك وعلينا.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك قل الحق ولو على نفسك.

أمانينا تسبق تهانينا.. وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا قوموا وشوفوا القمر رمضان هل يا بشر بنصوم أحلى شهر نسأل الله اليسر

صلة القرابة مثراة في المال محبة في الأهل منسأة في الأجل.

من قطع بك أوصله لا تقاطعه خل ربك راضي عنك برضاه.

صور شهر رمضان 2021

أمساكيه شهر رمضان 1442-2021

وقد قامت مصر باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع أقتراب موعد شهر رمضان المبارك لهذا العام في ظل وجود فيروس كورونا، وذلك حرصاً على سلامة جميع المواطنين، ونرجو من الله أن يكون هذا العام هو عام خير وسلام على جميع المسلمين في كل مكان، وأن يعافي الله جميع المسلمين من هذا الوباء الذي أثر على العالم بأكمله.