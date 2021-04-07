نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل موقع تحويل الرابط الى باركود مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الباركود أو Barcode هو عبارة عن نظام ضوئي، لبيانات قابلة للقراءة من قبل أي ماسح ضوئي، أو ماسح باركود مخصص، تم اختراعه لأول مرة على يد ماكس بادك سنة 1880، ولم يشهد هذا الاختراع النجاح إلا بعد سنة 1952.

أهمية الباركود

يعتبر الباركود شيئ أساسي لا يتجزأ من العصر الحالي، والحديث، حيث يحتسب من أهم أجزاء نظام الصادرات العالمي، ويتم استخدامه في كل المنتجات الموجودة في الأسواق غالبا، وقد ساهم باركود في الحد من السرقة في كل هذه الاسواق بشكل كبير.

تحويل الرابط الى باركود

هناك الكثير من الأشخاص والشركات، الذبن يبحثون عن كيفية عمل وانشاء باركود، والمواقع التي تسمح بذلك، وبشكل مجاني، ولهذا سنقدم لكم اليوم أفضل موقع يقوم بصنع الباركود الخاص بك بكل سهولة وبشكل مجاني.

موقع تحويل الرابط الى باركود

يعتبر موقع the qrcode generator من بين أفضل، وأسهل المواقع التي تقوم بعمل باركود مجاني لك، كما يعتبر هذا الموقع سهل الاستخدام، كما يوفر لك أيضا هذا الموقع تحويل النص أو رقم الهاتف الى باركود أو معلومات الاتصال الاخرى.

شرح موقع تحويل الرابط الى الباركود

تقوم بالذخول للموقع، من هنا. تقوم بالضغط على URL أو الرابط بالعربية. تقوم بإدخال الرابط الذي تريد الحصول على كود الباركود الخاص به. بمجرد ادخال الرابط، سيظهر لك الباركود الخاص بك، على جانبك الأيمن، ويمكنك تحميله بصيغة PNG أو SVG أو EPS كما يمكنك أيضا تغيير قياسات الباركود بالضغط على الثلاث نقاط.

قاريء الباركود

إن كنت تبحث عن قارئ الباركود الخاص بك، فهناك الكثير من المواقع والتطبيقات الموجودة التي تقدم هذه الخدمة، فالموقع الذي شرحناه، فهو أيضا يقدم خدمة قرائة أكواد الباركود، فيكفيك الضغط على SCAN ليقوم بقراءة الكود الخاص بك، أما على الهاتف فيكفيك البحث عن QR SCANNER على البلاي ستور فستجد هنا الكثير من التطبيقات، التي تقدم هذه الخدمة بالمجان.