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طريقة عمل فانوس رمضان بالورق، يمكنك استخدام ورق الكتب القديمة؛ لعمل فوانيس رمضانية ستنال إعجاب أطفالك وسيسعدون بها وستحصلين علي أحلي الفوانيس بأقل تكاليف وبصنع ايدك، في المقالة نقدم طريقة عمل فانوس رمضان بالورق الكتب القديمة بسهولة بالصور

طريقة عمل فانوس رمضان بالورق قومي بتقسيم ورق الكتاب إلي مجموعتين.

قومي بثني المجموعة الأولي طولياً علي بعضها كما موضح بالصورة، ثم ضعي اتجاه الحرفين المثنيين إلي جانب بعض . ثم باستخدام خيط ثقيل أدخليه في الثني بين المجموعة الأولي، واربطيه مع المجموعة الثانية وقومي بربط الخيط من أعلي. ثم قومي بقص وتجزئ كل مجموعة بالعرض إلي 3 أجزاء متساوية باستخدام المقص.

بالنظر قومي بتنصيف الورق، بحيث تقومي ب ثني الجزء الأول من النص الأول من الورق فقط من أعلي، علي شكل مثلث داخلي، والجزء الثاني أثنيه إلي الداخل بشكل طولي مثل مجموعة الورق .

ثم قومي ب ثني الجزء الأخير من أسفل مثل الجزء أعلي إلي مثلث داخلي، التوضيح بالصورة. ثم قومي بقلب الورق، وبنفس الطريقة مع النصف الخلفي للورق ثني الجزء الأول علي شكل مثلث، والجزء الثاني تقومي بثنيه بالطول، وتقومي بثني الجزء الأخير علي شكل مثلث، حتى تنتهي من ثني جميع أوراق الكتب .

بعدها قومي بتفريق المثلثات التي قمتي بثنيها في قاعدة فانوس رمضان بالورق، حتى تشكل قاعدة فانوس رمضان بالورق .

حتى تشكل قاعدة . وبالمثل مع الجزء الثاني في منتصف فانوس رمضان بالورق، وأيضا مع الجزء أعلي قومي بتفريق الورق وتأكدي من ثني فانوس رمضان بالورق. الشكل النهائي لفانوس رمضان كل سنة والجميع بخير رمضان كريم نأمل أن تكون المقالة قد أفداتكم في تحضير فانوس رمضان بالورق . الوسوم عمر شويل - جدة طريقة عمل فانوس رمضان بالورق الكتب القديمة بسهولة بالصور - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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