شوف عروض جرير الأسبوعية على اللاب توب والشاشات والجوال تصل ل 60%

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عروض جرير السعودية لاب توب اتش بي بافيليون 14-dv0012nx، بحجم 14 بوصة، إنتل كور i5 الجيل الحادي عشر، هارد اس اس دي 256 جيجابايت مقدم بسعر هو 3149 ريال سعودي.

لاب توب لينوفو يوجا سلم 7 14ITL05، بحجم 14 بوصة، إنتل كور i5 الجيل الحادي عشر، هارد اس اس دي بمساحة 256 جيجابايت مقدم بسعر هو 3549 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية تنزيلات جرير على شاشات التلفزيون: عروض جرير الأسبوعية شاشة تلفاز سمارت من الماركة ال جي 86UN8080PVA، بحجم 86 بوصة، بدقة 4K ultra HD، ال اي دي، مقدمة باللون الأسود بسعر هو 7999 ريال سعودي.

شاشة تلفاز سمارت من الماركة سامسونج Q60R، بدقة 4 كي ألترا اتش دي، كيو ال اي دي، مقدمة باللون الأسود بسعر هو 3849 ريال سعودي.

شاشة تلفاز سمارت من الماركة هاير S8000، بدقة 4 كي ألترا اتش دي، تعمل بنظام اندرويد، مقدمة باللون الأسود بسعر هو 2999 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية على اللاب توب والشاشات والجوال تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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