نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده Hyper panda offers وخصومات تصل إلى 50% في المقال التالي

استمتع بأقوى العروض من Hyper panda للأسبوع السادس على التوالي، حيث توفر عروض بنده فرص عديدة لشراء الأجهزة المنزلية الكهربية وأدوات الطهي المختلفة من قدور وأدوات بالإضافة إلى الجوالات وأجهزة التابلت وأكسسوارات الجوال مع خصومات متنوعة وفريدة تتيح لكل متسوق شراء العديد من المنتجات بأقل الأسعار، وتتنوع السلع المعروضة ما بين الخلاطات والأفران الكهربية والعجانات هذا بخلاف الهواتف المحمولة من العلامات التجارية المختلفة مثل سامسونج وهواوي وغيرها من أشهر الماركات. عروض هايبر بنده Hyper panda offers على الأدوات المنزلية احصلع على طقم قدور جرانيت مع غطاء زجاجي مستر كوك 15 قطعة بسعر 459 ريال بدلاً من 660 ريال ضمن عروض بنده الأسبوعية.

طقم قدور كوركماز تومبك 6 قطع بسعر 166 ريال بدلاً من 312 ريال.

قدر طهي بالبخار ستانلس ستيل رويال فورد 3 طبقات بسعر 49 ريال بدلاً من 78 ريال.

طقم أواني طبخ ألومنيوم مغطى برخام رويال فورد 7 قطع بسعر 95 ريال بدلاً من 147 ريال.

طقم أواني طبخ غير لاصقة رويال فورد 10 قطع بسعر 189 ريال بدلاً من 291 ريال.

طقم قدور كوركماز بيانكا 9 قطع بسعر 429 ريال بدلاً من 574 ريال سعودي.



محضرة طعام مع خلاط أبيض ارايتي احصل عليها بنصف السعر فقط ضمن عروض هايبر بنده المميزة هذا الأسبوع حيث يعرض المنتج مقابل 142.5 ريال بدلاً من 285 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت بالسون 5 لتر بخصم 50% حيث يمكنك شراء المنتج الآن بسعر 274.5 ريال بدلاً من 549 ريال سعودي.

عجانة مولينكس احصل عليها بنصف السعر بمبلغ 474.5 ريال بدلاً من 949 ريال سعودي.

محضرة طعام مولينكس بسعر 499 ريال بدلاً من 849 ريال.

بنصف السعر فقط اشتري غلاية ستانلس ستيل كولين 2 لتر بسعر 39.5 ريال بدلاً من 79 ريال.

غلاية كهربائية كليك أون 1.8 لتر احصل عليها الآن بنصف السعر 29.5 ريال بدلاً من 59 ريال.



محضرة طعام كينود بسعر 259 ريال بدلاً من 379 ريال.

قلاية بدون زيت تيفال 4.2 لتر بسعر 279 ريال بدلاً من 599 ريال.

قلاية كليك أون سعة 4.6 لتر بسعر 189 ريال بدلاً من 439 ريال.

قلاية بدون زيت فيليبس سعة 0.8 كيلو جرام بسعر 259 ريال بدلاً من 599 ريال.



خلاط يدوي مولينكس بسعر 89 ريال بدلاً من 149 ريال.

اشتري مطحنة قهوة مولينكس بسعر 99 ريال بدلاً من 149 ريال.

غلاية فيليبس 1.7 لتر بسعر 89 ريال بدلاً من 119 ريال.

غلاية بلاستيكية تيفال سعة 1.7 لتر بسعر 79 ريال بدلاً من 139 ريال.

عصارة جيباس بسعر 49 ريال بدلاً من 59 ريال.

قطاعة كولين 300 وات بسعر 49 ريال بدلاً من 79 ريال. عروض بنده على الجوالات جوال سامسونج A51 بسعر 949 ريال بدلاً من 1209 ريال.

سامسونج A12 بسعر 599 ريال.

سامسونج A02 بسعر 425 ريال سعودي.

هواوي Ya7a بسعر 699 ريال.

جوال سامسونج نوت 10 لايت بسعر 1499 ريال بدلاً من 2199 ريال.

سامسونج A71 بسعر 1299 ريال بدلاً من 1759 ريال.



هاتف هواوي Y9A بسعر 1049 ريال.

هواوي نوفا 7i بسعر 879 ريال بدلاً من 1149 ريال.

هواوي Y7P بسعر 649 ريال بدلاً من 711 ريال.

لينوفو نوت K12 بسعر 589 ريال بدلاً من 899 ريال.

لينوفو k12 بسعر 499 ريال بدلاً من 599 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده Hyper panda offers وخصومات تصل إلى 50% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده Hyper panda offers وخصومات تصل إلى 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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