شوف عروض جرير الأسبوعية تخفيضات خيالية وخصومات مميزة تصل ل 50%

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عروض جرير الأسبوعية وأفضل العروض المقدمة منها هدف مكتبة جرير الوحيد إرضاء مواطني المملكة العربية السعودية وتقديم أفضل الهواتف وبأرخص الأسعار، حيث أن جرير من المتاجر الموثوق بمنتجاتها المباعة ولا يوجد شك نهائياً من أي منتج يباع بداخلها، ولذلك سنذكر لكم الآن أفضل العروض المقدمة من جرير. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير في السعودية 2021م: تخفيضات جرير وصل سعر هاتف موتورولا جي 30 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون السماوي باسنبل الجيل الرابع إلى 799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف فيفو واي 51 بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون تيتانيوم بافوتي، الجيل الرابع وصل سعره إلى 949 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم وصل سعر هاتف فيفو واي 51 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون كريستال سيمفوني الجيل الرابع إلى 949 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم تنزيلات جرير على هاتف شاومي ريدمي نوت 9 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود المظلم وصال سعره إلى 979 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الفضي وصل سعره إلى 4999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5399 ريال سعودي.

تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 20 الترا بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الرمادي كوزميك وصل سعره إلى 3299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5039 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 20 بلس بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق السحابي وصل سعره إلى 2499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4159 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي نوت 20 بسعة حجم “256 جيجابايت” وصل سعره إلى 2899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تخفيضات خيالية وخصومات مميزة تصل ل 50% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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