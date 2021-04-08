شوف عروض اكسترا السعودية خصومات خيالية تصل ل 70%

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عروض اكسترا السعودية سوف نتابع مع حضراتكم أجدد العروض والتخفيضات الرائعة التي تقدمها اكسترا بشكل أسبوعي ويومي علي أجدد الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة التي تقوم بالعمل في تجارتها،حيث أطلقت اكسترا مؤخراً مجموعة من الخصومات والعروض وتستمر في تقديم عروض جديدة حتى انتهاء شهر رمضان الفضيل. عروض اكسترا السعودية خصومات اكسترا على الأجهزة المنزلية: تخفيضات اكسترا شاشة تليفزيون سمارت من الماركة LG، بحجم 65 بوصة يتميز بالوضوح الشديد مقدم بسعر هو 3899 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم شاشة تليفزيون سمارت من الماركة توشيبا بحجم 43 بوصة مقدم بسعر هو 1299 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا عجانة من الماركة كينوود موديل شيف سينس، بقوة 1700 وات مقدمة بسعر هو 4199 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية لاسلكية من الماركة دايسون، بقوة 525 وات، بسعة غبار 740 مل مقدمة بسعر هو 2765 ريال سعودي.

ثلاجة متعددة الأبواب من الماركة ال جي، 26.7 قدم، مقدمة باللون الفضي بسعر هو 10999 ريال سعودي.

غسالة امامية من العلامة التجارية ال جي، 21 كيلو غسيل، 12 كيلو تجفيف مقدمة بسعر هو 9999 ريال سعودي.

بوتجاز من الماركة لاجيرمانيا أمريكانا، 5 عيون مقدم بسعر هو 5799 ريال سعودي.

كوفي ميكر من الماركة ديلونجي، بقوة 1450 وات، 19 بار مقدمة بسعر هو 6639 ريال سعودي.

جهاز تنقية الهواء من الماركة باناسونيك مقدم بسعر هو 3769 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الأسبوعية تنزيلات اكسترا على الهواتف الذكية: عروض اكسترا اليوم هاتف جوال من الماركة سامسونج جالكسي اس 10 بلس بمساحة تخزين 128 جيجابايت مقدم باللون الأبيض بسعر هو 1899 ريال سعودي.

هاتف جوال من الماركة سامسونج جالكسي نوت 10 بمساحة تخزين 256 جيجابايت مقدم بسعر هو 2199 ريال سعودي.

هاتف جوال سامسونج جالكسي اس 20 بلس، 5G، بمساحة تخزين 128 جيجابايت مقدم بسعر هو 2499 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية خصومات خيالية تصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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