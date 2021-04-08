موعد أذان الفجر رمضان 2021 .. إمساكية شهر رمضان الكريم

موعد أذان الفجر رمضان 2021 حيث أن جميع المسلمين ينتظرون كل عام معرفة موعد قدوم شهر رمضان المعظم طبقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية، حيث أن موعد أول يوم لشهر رمضان الكريم المقرر ليوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل الحالي لعام 1442هـ، وعن عدد أيام شهر رمضان المبارك طبقاً للحسابات الفلكية سوف يكون 30 يوم للانتهاء من الشهر الكريم بيوم 12 من شهر مايو، وعلى أن يكون موعد أذان مغرب أول يوم صيام لرمضان 2021 بتمام الساعة 6:21 بتوقيت القاهرة، أما موعد أذان الفجر رمضان 2021 بتمام الساعة 4 صباحاً بتوقيت القاهرة.

موعد أذان الفجر رمضان 2021

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال رمضان سوف يولد تلقائياً بعد أن يحدث اقتران بالتحديد بالساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة في يوم الاثنين الموافق 14 من شهر أبريل الحالي، وسوف نلاحظ أن الهلال الجديد لن يظهر عند غروب شمس يوم الأحد وهو يوم الرؤية لدار الافتاء في كافة دول الوطن العربي الإسلامية، وأكد المعهد أن عدد صيام أول أيام رمضان سوف تكون 14 ساعة و 21 دقيقة ويعتبر أقصر يوم صيام خلال الشهر الكريم بين عدد الصيام، على أن يطلق مدفع الإفطار وأذان المغرب بتمام الساعة 21: 6 أما موعد أذان الفجر رمضان 2021 بتمام الساعة 4 صباحاً بتوقيت القاهرة، أما أخر يوم رمضان بيوم 12 مايو سوف تكون 15 ساعة و35 دقيقة على أن يكون أذان المغرب بتمام الساعة 6:40 دقيقة بتوقيت القاهرة.

إقامة الصلاة بالمساجد في شهر رمضان

أهابت وزارة الأوقاف بوضع عدة شروط وضوابط بالسماح بفتح المساجد برمضان يجب الالتزام بها على أن يتم منع موائد الرحمن للإفطار الجماعي وعدم الاعتكاف بالمساجد مهمها كانت مساحتها للحد من تفشي فيرس كورونا المستجد استمرارية غلق دورات المياه وعدم فتح دار المناسبات ولن يسمح بصلاة السيدات بالمساجد طوال الشهر.