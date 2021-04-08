شوف عروض بنده عروض رمضان الأوفر في السعودية هايبر بنده Hyper Panda أوفر عروض

عروض بنده عروض رمضان الأوفر ومهرجان تحطيم الأسعار في المملكة العربية السعودية، تبدأ عروض بنده Panda الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442، عروض رمضان الأوفر في السعودية من هايبر بنده Hyper Panda، وتضم عروض بنده الأسبوعية الموفرة مجموعة مختارة من المنتجات الغذائية الأكثر إستخدامًا في السعودية، كما تضم العروض مجموعة مختارة من الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وتشمل تنزيلات هايبر بنده لهذا الأسبوع عبوة ترويجية زيت نباتي العربي (3 × 1.5 لتر) بسعر خاص لفترة محدودة 27.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي، عبوة ترويجية زيت دوار الشمس من شمس (3 × 1.5 لتر) بسعر خاص 27.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي، وفيما يلي صور باقي العروض.

عروض بنده عروض رمضان الأوفر في السعودية

عرض خاص على عبوة ترويجية زيت كانولا اولايت (2 × 1.5 لتر) بسعر 23.95 ريال سعودي بدلًا من 38.50 ريال سعودي.

عرض مميز 2 لتر زيت زيتون بكر ممتاز من عافية بسعر 44.95 ريال سعودي بدلًا من 68.95 ريال سعودي.

عرض حصري 1 + 2 زيت دوار الشمس سلايت 1.5 لتر بسعر 25.90 ريال سعودي بدلًا من 38.85 ريال سعودي.

عرض 2 حبة زيت نباتي نخلتين 1.5 لتر بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 27 ريال سعودي.

عرض 900 جرام طحينة من الكسيح بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

عرض 1.5 لتر زيت دوار الشمس شروق أو صني أو حياة بسعر 9.95 ريال سعودي فقط.

عرض 1.5 لتر زيت زيتون مخصص للطبخ من نادك بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 35 ريال سعودي.

عرض 2 حبة مزيج بين زيت زيتون بكر ومتبقي الزيتون من بيتوتي 500 مل بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 37.90 ريال سعودي.

500 مل زيت زيتون بكر ممتاز من المراعي بسعر 16.95 ريال سعودي 25.25 ريال سعودي.

عرض 500 مل زيت زيتون بكر ممتاز من كي دي دي أو 400 جرام سمن بقري بسعر 14.95 ريال سعودي.

أوفر عروض رمضان 1442 من بندة السعودية، يوفر من خلالها هايبر بنده أجود أنواع المنتجات في المملكة بأسعار حصرية ومذهلة، ويقدم لعملائه تنزيلات رائعة في عروض بندة الأسبوعية، كما يقدم العديد من العروض الخاصة لمدة 4 أيام، نوافيكم بأجدد التقارير حول اوفر العروض من متاجر السعودية فتابعونا.