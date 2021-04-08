أحدث رسائل واتس آب لشهر رمضان المبارك 1442هـ للأحباب والأهل والأصدقاء

أحدث رسائل واتس آب لشهر رمضان ، لإرسالها لجميع الأهل والأصدقاء والأحباب، من أكثر ما يبحث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي الآن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442هـ، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ولهذا الشهر الفضيل مكانة خاصة في قلب كل مسم موحد بالله، فهو شهر يتقرب فيه العبد إلى ربه، ويبتغي ويرجو من الله قبول صيامه وقيامه، ويرجو من اله تقبل دعاءه، وأن يبلغه الله ليلة القدر، وهي ليلة استجابة يغير فيها الله الأقدار، ويبدل الأحوال فاللهم بدل حالنا إلى أفضل حال، ويقدم جميع المسلمين بعضهم البعض أطيب وأرق الأمنيات لشهر رمضان الكريم، عبر رسائل الواتس آب، أو حالات واتس آب، أو من خلال صور وبطاقات تهنئة حديثة، يكتب عليها كلا طرفي التهنئة أسمائهم، وسنقدم لكم أطيب الأمنيات ببلوغ شهر رمضان1442هـ.

أحدث رسائل واتس آب لشهر رمضان

ومن أرق رسائل الواتس آب للتهنئة بقدوم الشهر الكريم، التي يمكنك مشاركتها مع الأهل والأصدقاء، هي رسائل أدعية بالدوام على الطاعات، ورسائل أدعية بالقدرة على ختم القرآن الكريم، ورسائل تهنئة بقدوم الشهر الكريم، وغيرها من الرسائل الدينية المحببة إلى النفس، ونذكرها بالصور وبالكتابة وبالتخصيص حسب المرسل إليه بالترتيب التالي ذكره، مع بعض بطاقات التي تستطيع كتابة اسمك عليها وإرسالها إلى أصدقاءك.

رسائل للواتس للأصدقاء تهنئة رمضان 1442هـ

ومن أجمل رسائل تهنئة رمضان 1442هـ، للأصدقاء المقربون وأيضًا زملاء العمل، التالي:

أيام وليالي آتية إلينا، بين طياتها بركات، وإشراقات وساعات دعوات، وصلوات طيبات، واعتكاف وخلوات، إنها أيام رمضان المباركات، اللهم بلغكم الشهر وأجرى فيه حسناتكم مجرى النهر، وأسعدكم أمد الدهر.

شهر رمضان شهر العتق من النيران، شهر القرآن، شهر الفوز برضا الرحمن، فاللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، يا رب العالمين آمين.

تمضي الشهور، وتتعاقب الأسابيع، وتقترب منا أيام شهر اليمن والرحمات، وتعلو أصوات المصلين بقيام الليل، وتعلو دعوات المؤمنين المصلين راجين رضا الله، فاللهم بلغنا رمضان، وتقبل فيه طاعاتنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

رسائل واتس آب للأحبة وفرحة قدوم رمضان 1442هـ

ومن رسائل واتس آب لشهر رمضان، التي تعبر عن الفرحة باقتراب الشهر الكريم، وسط الأحبة، داعين الله بالإعانة على طاعاته، نذكر التالي:

وفي الجو نشتم رائحة شهر المحبة، اللهم بلغنا والأحبة شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم بلغني رمضان، وكفي بكف من أحببت يا رب العالمين، وأعني وإياه على طاعتك، وحسن عبادتك.

اللهم بلغني وإياه شهر رمضان، واجعلنا فيه من الصوامين القوامين، وقربنا إلى طاعتك يالله.

اللهم بلغنا رمضان وبلغنا سماع صوت ختم القرآن، ودعوات المصلين، في ليالي رمضان الكريم، واجعلنا يارب العرش العظيم من المغفور لهم إلى يوم الدين.

رسائل وحالات واتس آب للأهل والأبناء في رمضان