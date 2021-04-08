نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تحديث تردد قناة سبيستون 1 2021 على النايل سات بجودة HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة سبيستون 1 قناة أطفال ترفيهية محببة كثيرًا للأطفال وهي من أوائل القنوات الموجهة للطفل وتتمتع بالمحتويات الجذابة والمميزة للطفل الصغير، وتقدم أفضل البرامج وأفلام الكرتون والمسلسلات التي تناشد الطفل في الفئة العمرية الصغيرة، في السطور القادمة نوضح آخر تحديث تردد قناة سبيستون 1 2021 على النايل سات الجديد بجودة HD

قناة سبيس تون 1 الفضائية للأطفال

لاقت قناة سبيستون الفضائية استحسانًا كبيرًا من قبل الأطفال على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط بصفة عامة، حيث المحتويات الهادفة المتنوعة التي تحرص قناة سبيستون 1 على تقديمها للطفل الصغير منذ بداية انطلاق القناة وحتى يومنا هذا.

كما تتمتع القناة بتقديمها للأفكار الخلاقة في تقديم المحتوى القيم للطفل الصغير، من برامج متنوعة ترفيهية في إطار الكواكب، فتجد كوكب الزمرة، وهو الكوكب الخاص بفقرات مجموعة الفتيات، أما كوكب المغامرة فهو يقدم المحتويات ذات التشويق والإثارة، وكوكب تاريخ يقدم معلومات تاريخية للطفل رائعة في صورة مسلسلات تاريخية شيقة.

كما تجد كوكب أبجد، وهو الكوكب المعني بالفقرات التعليمية الترفيهية للطفل الصغير، وكوكب العلوم يقدم العديد من الاختراعات والاكتشافات العلمية.

تردد قناة سبيستون 1 للأطفال

من السهل على الآباء والأمهات استقبال قناة سبيستون 1 عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط بيانات قناة سبيستون 1 عبر التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات 201 – 7 درجات غرب.

التردد الشبكي 11785

القطبية عمودي V

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الجودة SD

معلومات عن قناة سبيستون كيدز