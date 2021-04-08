شوف عروض بنده الجديدة لشهر رمضان الكريم واشتري كل اللي نفسك فيه بأقل تكلفة

تعتبر عروض بنده من أكثر الأمور التي يهتم بها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بمختلف المناطق والمدن، حيث أن بنده من أكبر وأشهر الأسواق التجارية الموجودة في السعودية ويمتلك فروع أخرى في بعض دول الوطن العربي، ويحرص دائماً على تقديم أقوى الخصومات والتخفيضات للعملاء، وذلك من أجل مساعدتهم على شراء كل ما يحتاج البيت له بأقل الأسعار والتكاليف، وتشمل هذه العروض كافة السلع الغذائية والخضراوات والفواكه وغيرها، ولذلك تلقى إقبال كبير جداً من الجمهور ويبحثون عنها باستمرار في كل مكان.

عروض بنده الجديدة لشهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان الكريم تقدم جميع الأسواق عروض على منتجاتها، حيث يعتبر موسم قوي يقبل الجميع على الشراء به، ولكن أسواق بنده تقوم بتقديم عروضها على مدار السنة كل أسبوع، وتكون العروض والتخفيضات أقوى في المناسبات والمواسم مثل رمضان 2021، ويمكنكم الحصول على كل ما تحتاجون له بأقل التكاليف الممكنة.

سعر الجوز الأمريكي للكيلو هو 54.95 ريال سعودي.

سعر اللوز الصنبوري للكيلو جرام هو 54.95 ريال سعودي.

سعر البرغل للكيلو هو 5.95 ريال سعودي.

سعر جوز الهند المبشور للكيلو هو 17.95 ريال سعودي.

سعر بهارات الكبسة للكيلو هو 29.95 ريال سعودي.

سعر بهارات الشوربة للكيلو هو 29.95 ريال سعودي.

سعر الفول المجروش للكيلو هو 7.95 ريال سعودي.

سعر حبوب الحمص للكيلو هو 8.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده رمضان 2021