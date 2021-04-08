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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم وتخفيضات قوية جداً بمناسبة رمضان 1442 في جميع الفروع في المقال التالي
نستعرض مع حضراتكم في هذا المقال عروض أسواق عبد العثيم الجديدة لشهر رمضان المبارك، وتعتبر هذه العروض من أكثر الأشياء التي يهتم بها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تعد من أشهر وأكبر الأسواق التجارية التي تمتلك فروع مختلفة وكثيرة في جميع أنحاء المملكة، وتقوم بتقديم أقوى العروض والتخفيضات كل أسبوع، وتزداد الخصومات في المواسم والأعياد، وفي هذه الفترة يقدم العثيم خصومات شهر رمضان الكريم، والتي يقبل جميع العملاء للحاق بها.
عروض العثيم الجديدة لشهر رمضان 1442
يوجد عروض قوية ومذهلة في أسواق العثيم على كافة المنتجات والسلع الغذائية، مثل اللحوم والزيت والسمنة والدقيق والفواكه والخضراوات وغيرها من السلع، وكذلك على المنظفات والأدوات المنزلية، وتتواجد هذه العروض في جميع الفروع الموجودة في المناطق المختلفة من المملكة.
- سعر التفاح الأخضر للكيلو هو 5.95 ريال سعودي.
- سعر الكمثرى للكيلو هو 5.95 ريال سعودي.
- سعر العنب الأبيض للكيلو هو 7.95 ريال سعودي.
- سعر العنب الأسود للكيلو هو 8.95 ريال سعودي.
- سعر الطماطم للكيلو هو 2.75 ريال سعودي.
- سعر الثوم للكيلو هو 5.75 ريال سعودي.
- سع ملفوف المحشي للكيلو هو 1.95 ريال سعودي.
تخفيضات أسواق العثيم
- سعر تورتة الكنافة بطعم الفواكه والكريمة هو 30 ريال سعودي بدلاً من 60 ريال.
- سعر الكيلو من الكنافة بالقشطة هو 22.50 ريال سعودي بدلاً من 45 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من القطايف بالمكسرات هو 29.95 ريال سعودي بدلاً من 34.50 ريال.
- سعر الكيلو من الحلويات الشرقية المشكلة هو 29.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من بلح الشام هو 17.50 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي.
- سعر كيس عجينة الكنافة وزن كيلو جرام هو 7.50 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال سعودي.
- سعر عجينة السمبوسة هو 7.50 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال سعودي.
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