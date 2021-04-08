شوف عروض العثيم اليوم وتخفيضات قوية جداً بمناسبة رمضان 1442 في جميع الفروع

نستعرض مع حضراتكم في هذا المقال عروض أسواق عبد العثيم الجديدة لشهر رمضان المبارك، وتعتبر هذه العروض من أكثر الأشياء التي يهتم بها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تعد من أشهر وأكبر الأسواق التجارية التي تمتلك فروع مختلفة وكثيرة في جميع أنحاء المملكة، وتقوم بتقديم أقوى العروض والتخفيضات كل أسبوع، وتزداد الخصومات في المواسم والأعياد، وفي هذه الفترة يقدم العثيم خصومات شهر رمضان الكريم، والتي يقبل جميع العملاء للحاق بها.

عروض العثيم الجديدة لشهر رمضان 1442

يوجد عروض قوية ومذهلة في أسواق العثيم على كافة المنتجات والسلع الغذائية، مثل اللحوم والزيت والسمنة والدقيق والفواكه والخضراوات وغيرها من السلع، وكذلك على المنظفات والأدوات المنزلية، وتتواجد هذه العروض في جميع الفروع الموجودة في المناطق المختلفة من المملكة.

سعر التفاح الأخضر للكيلو هو 5.95 ريال سعودي.

سعر الكمثرى للكيلو هو 5.95 ريال سعودي.

سعر العنب الأبيض للكيلو هو 7.95 ريال سعودي.

سعر العنب الأسود للكيلو هو 8.95 ريال سعودي.

سعر الطماطم للكيلو هو 2.75 ريال سعودي.

سعر الثوم للكيلو هو 5.75 ريال سعودي.

سع ملفوف المحشي للكيلو هو 1.95 ريال سعودي.

تخفيضات أسواق العثيم